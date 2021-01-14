新冠肺炎｜內地增138宗確診和78宗無症狀　時隔242天再有死亡病例

據國家衛健委通報，內地昨日（13日）新增138宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例有124宗，河北81宗、黑龍江43宗。新增1宗死亡病例，為河北的本土病例，無新增疑似病例。據了解，這是自去年5月17日以來，時隔242天，再次出現死亡病例。

截至昨日24時，內地現有本土確診病例885宗，其中24宗是重症病例，累計治癒出院病例82324宗，累計死亡病例4635宗，累計報告確診病例87844宗，現有疑似病例1宗。累計追踪到密切接觸者931438人，尚在醫學觀察的密切接觸者30963人。

昨日新增無症狀感染者78宗，其中包括3宗境外輸入；當日轉為確診病例10宗；當日解除醫學觀察25宗，有7宗是境外輸入；尚有599宗無症狀感染者在進行醫學觀察，252宗為境外輸入。

昨日新增境外輸入病例有14宗，分別是上海8宗、廣東3宗、北京1宗、河南1宗、廣西1宗。現有境外輸入確診病例284宗，其中3宗為重症，現有疑似病例1宗。累計確診病例4465宗，累計治愈出院病例4181宗，無死亡病例。

河北昨日新增81宗新冠肺炎本地確診病例。（新華社）

河北的新冠肺炎疫情仍未見緩和，河北衛健委通報指，全省昨日新增81宗本地新冠肺炎確診病例，其中75宗在石家莊市，9宗是由無症狀感染者轉為確診；邢台市報告6宗本地確診病例。新增4宗本地無症狀感染者，其中石家莊市報告3宗，邢台市報告1宗。新增1宗死亡病例，新增治癒出院12宗。河北現有本地確診病例累計達463宗。

黑龍江省昨日新增43宗本地確診病例，其中包括綏化市望奎縣38宗、北林區3宗、哈爾濱市香坊區2宗。同日新增68宗無症狀感染者。目前，當局將綏化市望奎縣列入中風險地區，綏化市望奎縣惠七鎮調整為高風險地區。

而經國家疾控中心對病毒基因測序，綏化市望奎縣所發生疫情病毒與大連疫情病毒毒株100%同源，是人傳還是物傳，還需通過流行病學進一步研判。

（綜合報道）