新冠肺炎｜世衛專家組飛抵武漢　接受14天隔離後開展病毒溯源

據央視新聞報道，今日（1月14日）11時左右，世界衛生組織（WHO）專家組乘坐的航班已經抵達武漢天河機場T3航站樓。報道稱，世衛專家組技抵達後將在機場接受咽拭子和血清抗體兩項檢測，並按照規定接受14天隔離，他們將和中國專家共同開展新冠病毒溯源研究工作。

2020年2月和7月，中國兩次邀請世衛組織專家來華，雙方一道制定了全球新冠病毒溯源科學合作計劃的中國部分。針對此行目的，世衛強調，此行不是要去找「罪魁禍首」，這項任務屬於科學性質而非政治含義。

國家衛健委新聞發言人米鋒昨日（13日）表示，新冠病毒溯源是科學問題，世衛也需要對其他國家和地區進行類似的考察，中方願意繼續與世衛及國際專家就此開展密切合作。

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世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月11日在日內瓦舉行的視頻記者會上表示，國際專家小組將會從武漢展開研究，以確定早期病例的感染途徑。

譚德塞表示，對國際科學家團隊開始前往中國感到滿意，「他們將與中國科學家一起針對新冠病毒起源共同展開科學研究」。

據法新社報道，世衛組織衛生緊急情況主任在記者會上表示：「世衛專家組此行旨在了解新冠病毒大流行的根源，而不是尋找責任者。」他補充說：「專家小組是要尋求人與動物之間相互傳播的科學答案。」「我們尋找的是問題的答案，而非(承擔責任的）罪魁禍首或責任者。」

世衛赴中國調查小組由十位在各個專業領域中均獲認可的科學家（丹麥、英國、荷蘭、澳洲、俄羅斯、越南、德國、美國、卡塔爾和日本）組成。