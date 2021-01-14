美副國務卿稱給予台灣自由國家地位　外交部：堅決反對，強烈譴責

繼美國宣布取消美台交往限制後，有美官員稱，這是美政府給予台灣「自由國家地位」。 對此，中國外交部14日表示，此言論嚴重違背國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

1月14日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者提問，1月13日，美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）發Twitter稱，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布開放自我設置的美國政府與台灣交往限制，給予台灣「自由國家地位」。請問中方對此有何評論？

趙立堅對此表示，克拉奇上述言論嚴重違背國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方在台灣問題上的政治承諾，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止借台灣問題進行政治操弄，停止美台官方交往和提升實質關係。

此前1月9日，蓬佩奧發表聲明稱，「台灣是個充滿活力的民主政體和美國可靠的夥伴，但國務院幾十年來設立了複雜的內部限制來管理我們外交官、軍人和其他官員與台灣對等人員的互動。美國政府單方面採取這些行動是試圖安撫北京的共產主義政權。不再這樣了。」

在該聲明發布後，美政軍局助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）1月12日便與台灣駐美代表蕭美琴會面。

趙立堅則在1月12日表態稱，中方有關的原則立場已經闡述得非常清楚了。中方堅決反對類似的會見。美方一直強調所謂的美台（交流）「非官方」性質，難道是想吿訴一些包括中國在內的國際社會，像美國國務院助卿這樣級別的官員不是官方人員嗎？美國衛生及公眾服務部長、副國務卿這樣的官方人員赴台活動，說成是「非官方」行為，這純屬自欺欺人。