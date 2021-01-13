美印太戰略文件解密　稱保衛台灣幫助印度　中國外交部批用心險惡

早前美國披露的文件顯示，美軍在實施「印太戰略」時，欲意通過保衛台灣、幫助印度等方式制衡中國。 對此，1月13日，中國外交部表示，文件顯示美國遏制打壓中國、破壞地區和平穩定的險惡用心，冷戰思維突出，惡意歪曲中國周邊政策，渲染「中國威脅」。

1月13日，中國外交部記者會上，有記者問，美政府提前30年解密了一份美「印太戰略」文件，包括保衛台灣、幫助印度崛起來制衡中國、維持美地區主導地位等，中方對此有何評論?

中國外交部發言人趙立堅。（Reuters）

發言人趙立堅在例行記者會上回應表示，「美方一些政客企圖通過解密有關文件留下所謂『遺產』，但其內容恰恰暴露了美借『印太戰略』遏制打壓中國、破壞地區和平穩定的險惡用心，實質上是一份『維霸戰略』。」

他表示，這份文件至少犯了三大錯誤。第一，冷戰思維突出，軍事對抗色彩濃厚，違背了地區合作中的互利共贏精神，不符合地區國家求和平、促穩定、謀發展的民心所向，嚴重威脅地區和平與發展前景，理應被掃進歷史的垃圾堆。第二，嚴重違反美國政府在台灣問題上向中方作出的嚴肅承諾。 第三，惡意歪曲中國周邊政策，渲染「中國威脅」。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）此前聲稱取得了美國白宮的國家安全簡報。該文件先前被歸類為「機密」且「不得透露給外籍人士」，但於上週正式解密，比正常情況早了30年，並預計最快於1月14日正式發佈。

第一島鏈和第二島鏈示意圖。（多維新聞）

據報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在2018年初批准了國家安全委員會制定的印太戰略。披露的文件長達10多頁，部分內容經「塗黑」處理，內文列出美國在印太地區的戰略優先事項，這些事項被認為是美國政府有意尋求圍堵中國。

該文件三大要點包括，在衝突中不讓中國在第一島鏈內有持續的海空優勢；保衛第一島鏈地區，包括台灣；主導第一島鏈以外的所有領域。

島鏈一般被認為是「太平洋鎖鏈」，主要分布在太平洋西岸。美國劃設有三條島鏈，都環繞中國海域。第一島鏈一般指花彩列島、日本群島、琉球群島，台灣島，菲律賓群島、大巽他群島等。

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