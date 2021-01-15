新冠肺炎｜內地昨新增135宗本土病例　河北90宗黑龍江43宗

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，內地周四（14日）新增確診病例144宗，其中本土病例135宗（河北90宗，黑龍江43宗，廣西1宗，陝西1宗）；境外輸入病例9宗（廣東3宗，上海2宗，江蘇1宗，浙江1宗，四川1宗，陝西1宗）。當日無新增死亡病例，新增28宗治癒出院病例。

截至周四24時，內地現有本土確診病例1001宗，其中重症病例26宗；累計治癒出院病例82352宗，累計死亡病例4635宗，累計報告確診病例87988宗。累計追蹤到密切接觸者933875人，尚在醫學觀察的密切接觸者31912人。

境外輸入現有確診病例273宗，現有疑似病例1宗。累計確診病例4474宗，累計治癒出院病例4201宗，無死亡病例。

周四新增無症狀感染者66宗，其中境外輸入佔11宗；當日轉為確診病例20宗，解除醫學觀察27宗，尚在醫學觀察無症狀感染者618宗。

1月13日，哈爾濱市民在香坊區一家藥店裡購買口罩。據藥店老闆表示，在疫情防控期間，民眾購買退燒、消炎類藥品需持身份證實名登記，做到相關藥品可追溯。（中新社）

繼河北疫情擴大後，黑龍江疫情也開始反彈，其中「重災區」位於綏化市。為加強城區和鄉村管控，自周五（15日）9時起，綏化市北林區、綏化經開區城鄉範圍內，在城市公交車、長途客車、通鄉通村客運車輛全部停運基礎上，出租車全部停運。只允許參與疫情防控、醫療救護、生活保障、應急救援的車輛及企業用車等上路通行。

綏化市各居民小區（村屯）實行封閉管理，每個小區（村屯）只保留一個出入口，每戶家庭每3天可指派1名家庭成員外出採購生活物資；對發生確診病例、疑似病例、無症狀感染者的小區實行全封閉管理，禁止出入。此外，市區所有餐飲、洗浴、休閒娛樂、健身場所一律關閉暫停營業