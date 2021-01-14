河北疫情｜居家隔離無啖好食　石家莊男吃掉2500元飼養一年龍吐珠

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河北的新冠肺炎疫情反彈，「重災區」石家莊市要實施封閉管理，居民和車輛如非必要不可離開當區，公共交通停駛。

就在居家隔離期間，石家莊一名姜姓男子因家中食材緊缺，竟然忍痛把自己養了一年的龍吐珠煮來吃，吃完還大讚味道很好。

姜男在魚缸中撈出龍吐珠。（影片截圖/沸點視頻）

據姜男介紹，魚是他一年前花2500元（人民幣．下同）買的，前幾天因為疫情緊張，小區臨時封閉，家中的食材和生活必需品都不是很充足。居家隔離的第四天，他看到這條魚不太精神，因此突發奇想：「就吃了牠吧。」

姜男表示，他養魚已有數年，能夠看出這條魚「確實是不行了」，當時也無法把牠帶到寵物店治療，所以才下定決心吃了牠。因為平時餵給魚吃的都是蝦仁，從來沒有餵過飼料，姜男判斷魚的衛生和健康情況沒有問題，他吃完後更稱讚魚肉味道相當不錯。

龍吐珠又名金龍魚和亞洲龍魚，被視為保留了許多硬骨魚類原始特徵的物種，在不少亞洲地區都將其作為高級觀賞魚，美麗的龍吐珠可以價值不菲。

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姜男拍攝了自己烹飪魚和吃魚的經過，引來網民熱議：

「喜歡人家的時候叫人家小甜甜，餓了時候當人家是盤中餐。」

「那麼努力的餵養，只是為了有朝一日可以填飽肚子。」

「果然捨得。」

「寵物不是家人嗎？」

「嘩眾取寵罷了。」

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