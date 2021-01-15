美智庫報告評估全球風險　首將美中為台灣爆發危機列最高級別

兩岸關係緊張之際，美國智庫外交關係協會（CFR）周四（14日）發布報告，美中為台灣爆發嚴重危機首次登上全球潛在衝突中的最高級別。

該智庫自2008年起都會發表「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey），外交政策專家會透過列出全球30個潛在危機或衝突因素，評估未來一年發生的機率，以及多大程度上衝擊美國的利益。

在2021年版報告中，風險評估表依發生機率與利益衝擊程度分為3級。專家認為，北韓持續發展核武及試射彈道導彈，導致朝鮮半島軍事緊張升溫，是今年第一級風險中頭號隱憂，即發生機率高、嚴重衝擊美國利益。

美國海軍兩艘伯克級驅逐艦去年12月31日通過台海。（Facebook@U.S. Pacific Fleet）

至於美中為台灣爆發危機於2019年首度列進報告，之後連續兩年歸類在第二級風險，但今次專家將北京當局在政經層面對台加強施壓、導致美中陷入嚴重危機的風險，從第二級升至第一級，預計今年發生機率為中等、對美國利益造成嚴重衝擊。而其他第一級風險還包括伊朗與美國或其盟友爆發武裝對峙、俄羅斯干預或恫嚇北約（NATO）成員國致軍事緊張升溫、恐襲致美國本土重大傷亡等。

台海局勢緊張，解放軍東部戰區日前公開了艦隊演練中火力打擊畫面。（點擊瀏覽大圖）↓↓↓

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不過，美軍與解放軍在南海爆發武裝對峙的風險，則從第一級降為第二級，是唯一專家認為未來一年發生機率降低的潛在危機或衝突因素。此外，去年未列入中印兩國為邊界問題爆發衝突的風險，惟今年卻躍升為第二級風險。

外交關係協會預防行動中心（CPA）主任Paul B. Stares警告，即將上任的拜登政府須留意眾多潛在國際衝突，尤其是在行政團隊專心抗疫的情況下。

（中央社）