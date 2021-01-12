胡錫進：中方可在台海對決美方的極限挑釁　把他們打成落水狗

美國連日來對台動作頻頻，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6日宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。9日，蓬佩奧又宣布廢除美國對台灣關係的「自我限制」。 對此，中國大陸官媒《環球時報》總編胡錫進周二（12日）發文指出，蓬佩奧等人竟然忘記了，台海是中國博弈工具增加最快的地區；中方完全可以在台海地區與美方的極限挑釁做一次對決，在台海把他們打成落水狗。

胡錫進說，蓬佩奧進入極其瘋狂的狀態，大有將反華牌全都出盡，搞出過去完全不可思議的極限破壞之勢。中國必須堅決打擊這幫破壞者，在他們的破壞進入中國的「火力範圍」之內時予以迎頭痛擊，決不能姑息他們胡作非為。

1月9日，一架美國海軍MQ-4C無人機被曝出現在南海上空。據統計，這已是該機本月第3次現身南海。圖為「南海戰略態勢感知」（SCSPI）計劃公布的該機1月9日飛行路線。（南海戰略態勢感知）

他指出，蓬佩奧冒進到台灣問題上，他自以為在這方面最能擊痛中國。然而這幫人被傲慢沖昏了頭，竟然忘記了台海地區是中國博弈工具增加最快的地區，北京為尋求和平統一一直克制在這個地區的行動，但中方快速增長的實力最有利於在這個地區展開並投入使用，對美方的氣焰形成沉重打擊。

文章指，中方完全可以在台海地區與美方的極限挑釁做一次對決，要讓蓬佩奧等人因為誤判形勢的狂妄之舉而名譽掃地，在台海把他們打成落水狗。美國和世界上不會有人真正同情他們，因為所有人都知道他們尋釁在先，遭反擊而灰溜溜是自作自受。

美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）於當地時間1月11日邀請台灣駐荷代表陳欣新前往美國使館會面，稱這次會面是「創造歷史」。 （網上圖片）

文章進一步指，當前原本就是中國大陸在台灣問題上施展作為的難得窗口期。美國陷入疫情失控和政權交接不順利共同導致的嚴重混亂，特朗普政府威信掃地，人心渙散，其動員力和行動力已經嚴重殘缺，根本無力與中國圍繞後者的核心利益開展戰略級別上的對撞。蓬佩奧針對台灣問題發動突襲是不自量力，他們實際上嚴重色厲內荏，不僅缺少強大支持，而且會有很多人願意看他們的笑話。

文章最後強調，「他們一旦在台海上演出格之舉，我們可以痛痛快快地回擊，不僅露頭就打，而且要往狠裏打，要把最後十天的鬥爭變成中國大陸向美台雙方劃清底線、展示他們撞線嚴重後果的立威過程」。

（綜合報道）