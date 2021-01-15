張向晨任中國商務部副部長　曾多次反駁美國指責受關注

最新消息顯示，張向晨已任中國商務部副部長、黨組成員。他因此前多次回擊美國對華指責而備受外界關注。

1月15日，中國商務部官網公布了上述消息。張向晨也是近期中國商務部履新的第三位高官。在他之前，王文濤從黑龍江省赴北京，履新中國商務部黨組書記、部長；中國商務部國際貿易談判副代表俞建華履新國際貿易談判代表（正部長級）。

2018年7月26日，中國常駐世貿組織代表張向晨出席世界貿易組織總理事會。（新華社）

目前，張向晨排名第四，位列中國商務部國際貿易談判副代表王受文之後、副部長錢克明之前。

現年56歲的張向晨是河北淶水人，北京大學法學學士、國際關係理論專業碩士研究生、國際政治專業博士研究生。他曾任中國對外貿易經濟合作部（簡稱外經貿部）國際司副司長、外經貿部世界貿易組織司副司長、中國商務部世界貿易組織司副司長，中國商務部世界貿易組織司司長，常駐世貿組織代表團副代表、公使（正司級）等職。

2017年，俞建華卸任中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，重回中國商務部任副部長。當時就是張向晨接替他擔任常駐世界貿易組織代表、特命全權大使。

2020年11月起，張向晨任中國商務部黨組成員。2021年1月15日，官方發布上述對其任命的消息。

張向晨因多次回擊美國對中國指責、怒斥美國而受到關注。2018年，張向晨曾在世界貿易組織（WTO）總理事會上反駁美國對中國經濟模式的指責。他表示，「美國的單邊行徑，不僅損害了中國和其他成員的利益，更對多邊貿易體制造成了嚴重損害。」

同年9月，張向晨曾接受《日內瓦論壇報》專訪。在那篇名為《中國在日內瓦回應特朗普貿易戰》的文章中，張向晨被形容為「在世貿組織捍衛中國利益、與美國對峙的關鍵人物」。

2019年12月，WTO成員經過數月討論形成的改進上訴機構總理事會決議草案因美國阻撓未能獲得通過，上訴機構暫停運轉，張向晨也曾發言批評美方錯誤做法。