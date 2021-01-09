中美角力｜商務部發布新法阻斷制裁　可發出禁令不承認外國法律

商務部在周六（9日）發布《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，自公布之日起施行。 《辦法》列明，是為了阻斷外國法律與措施不當域外適用對中國的影響，維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或者其他組織的合法權益而制定。

《辦法》列明中國政府可以根據實際情況和需要，採取必要的反制措施。（資料圖片）

《辦法》共有16條，適用範圍是「於外國法律與措施的域外適用違反國際法和國際關係基本準則，不當禁止或者限制中國公民、法人或者其他組織與第三國（地區）及其公民、法人或者其他組織進行正常的經貿及相關活動的情形」，並列明「中國政府堅持獨立自主的對外政策，堅持互相尊重主權、互不干涉內政和平等互利等國際關係基本準則，遵守所締結的國際條約、協定，履行承擔的國際義務」。

其中焦點是《辦法》的第七條，「工作機制經評估，確認有關外國法律與措施存在不當域外適用情形的，可以決定由國務院商務主管部門發布不得承認、不得執行、不得遵守有關外國法律與措施的禁令」。

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第九條更列明，「根據禁令範圍內的外國法律作出的判決、裁定致使中國公民、法人或者其他組織遭受損失的，中國公民、法人或者其他組織可以依法向人民法院提起訴訟，要求在該判決、裁定中獲益的當事人賠償損失。」

此外，《辦法》第十二條亦列明，「對外國法律與措施不當域外適用，中國政府可以根據實際情況和需要，採取必要的反制措施」。

（綜合報道）