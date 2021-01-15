人行：螞蟻集團已成立整改工作組

中國人民銀行副行長陳雨露在今日（15日）國新辦新聞發布會上表示，目前在金融管理部門指導下，螞蟻集團已經成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表，同時保持業務的連續性和企業正常經營，確保對公眾金融服務的質量。金融管理部門也在與螞蟻集團保持密切的監管溝通，有關工作進展將及時發布。

阿里巴巴旗下螞蟻集團去年11月於上市前兩日，叫停A股、H股新股上市計劃。人民銀行、銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局等金融管理和監管部門其後於12月26日聯合約談了螞蟻集團。

監管部門指出螞蟻集團目前經營中存在的主要問題包括：公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

對於螞蟻集團的整改，中國人民銀行副行長潘功勝要求，一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人資料私隱。三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。