中國「天網2020」行動追回外逃人員1229人　涉案贓款逾24億元

周五（15日），據中央紀委國家監委網站消息指，2020年1月至11月，「天網2020」行動共追回外逃人員1229人，其中315人是中共黨員和國家工作人員，28人為「紅通人員」，合共追回贓款約24.45億元人民幣。

作為「天網2020」行動的一部分，2020年中央紀委國家監委，繼續組織開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動。「紅通人員」、職務犯罪疑犯楊玉榮、臧春偉、張衡賢在境外落網並被遣返回中國；「百名紅通人員」白靜9套房產被依法裁定沒收；外逃22年的「紅通人員」程宣回國投案並積極退贓。

另外，2020年的追逃追贓工作加大了對國有企業、金融領域新增外逃腐敗分子的追緝力度。例如，胡亦品和強濤、李建東分別是國有企業和金融領域工作人員，三人均於3月出逃，不到三個月即被抓捕歸案。

廣西涉黑「紅通人員」回國投案自首。（網上圖片）

與此同時，追逃追贓工作規範化法治化水平不斷提升。截至目前，中國已經與81個國家締結引渡條約、司法協助條約、資產返還與分享協定等共169項，與56個國家和地區簽署金融情報交換合作協議，初步構建起覆蓋各大洲和重點國家的反腐敗執法司法合作網絡。

據了解，「天網2020」是中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室部署的行動，於2020年3月30日啟動。

（中央紀委國家監委網站）