中國傳媒大學原副校長蔡翔貪污72萬獲刑3年半　曾捲性侵學生醜聞

北京法院審判信息網周一（2日）發布消息稱，經審理，北京市第三中級人民法院已對中國傳媒大學原黨委常委、副校長蔡翔涉嫌貪污一案作出一審判決。 蔡翔被控利用職務便利，騙取公共財物約72.4萬元（人民幣．下同），法院以貪污罪判處其有期徒刑3年6個月。

根據判決書，56歲的蔡翔是中國傳媒大學原副校長，曾任中國傳媒大學出版社有限責任公司社長，因涉嫌職務犯罪於2019年6月19日被留置，同年12月26日被逮捕，現羈押在北京市第一看守所。

蔡翔今年年初因違紀被開除黨籍和公職。（網上圖片）

北京檢察院指控，蔡翔利用擔任中國傳媒大學出版社社長、中國傳媒大學副校長等職務上的便利，騙取公共財物72.422428萬元。其中包括：通過虛列會議費支出的方式，使用公款3萬元在北京金某文化發展有限公司辦理會員卡1張，供其個人使用；通過虛列學生勞務支出、虛假發票報銷等方式，先後套取中國傳媒大學科研經費共計49.422428萬元據為己有；通過虛列審讀費、購買虛假差旅機票等方式，先後套取公款20萬元據為己有。

法院認定，蔡翔作為國家工作人員，利用職務便利，以虛列學生勞務開支、虛假發票報銷等方式套取公款，且數額巨大，其行為已構成貪污罪，依法應予懲處。考慮到蔡翔如實供述犯罪事實，認罪認罰，主動退繳全部贓款，對其從輕處罰，判處其有期徒刑3年6個月，並處罰金20萬元。此外，案發後及法院審理期間，蔡翔的近親屬代為退繳贓款72.422428萬元，現扣押在案。

蔡翔曾捲入性侵女學生醜聞。圖為中國傳媒大學校徽。（資料圖片/視覺中國）

據此前報道，蔡翔2018年被舉報性侵女學生，去年接受中紀委紀律審查和監察調查。今年1月8日，中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組、北京市紀委監委發布消息稱，給予蔡翔開除黨籍、開除公職（俗稱「雙開」）處分。官方在處分通報中提到，蔡翔違反生活紀律，與他人長期保持不正當性關係。

2018年7月27日深夜，有網友發長文舉報中國傳媒大學前副校長蔡翔性侵自己一事，表示「事情已經過去10年，一定要說出來」。該女生自稱是中國傳媒大學2012屆畢業生，2008年冬天被蔡翔性侵。文中交代，是該女生的父親托熟人認識了蔡翔，而且與他是老鄉，希望蔡翔能在學校照顧自己的女兒。文中透露蔡翔有意認該女生為女兒，也就是所謂的乾爹和乾女兒的關係。但針對該傳聞，官方並未予以證實。

（綜合報道）