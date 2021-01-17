華為小公主出道｜進軍娛樂圈第二天　姚安娜為長城汽車新車型站台

華為創始人任正非的小女兒姚安娜（又名姚思為）早前宣布出道娛樂圈，受到諸多關注。 1月15日，長城汽車旗下品牌WEY在其官方微博發布了由姚安娜代言汽車的雜誌照片：照片中姚安娜手捧摩卡咖啡，身後還有WEY即將發布的全新旗艦SUV「摩卡」。

同時推送的還有姚安娜神情冷峻地和新車合影的宣傳海報，海報附加標題是「打破界限，既生不凡」。

據長城汽車官方介紹，「摩卡」將搭載車規級高通8155芯片、首款車規級5G+V2X、首款車規級激光雷達、AR-HUD、L3自動駕駛域控制器等硬件。長城汽車去年曾介紹稱，「咖啡智駕」系統將搭載於WEY品牌旗艦車型上，而該系統的最大亮點在於，可以較大程度地解決智能駕駛的一大難點——AEB自動制動系統問題。目前，該系統可以提供AEB車輛、AEB行人保護、AEB自動車，未來將增加AEB十字路口、AEB轉彎、AEB行人避讓等功能。

長城汽車：不是按照品牌代言性質合作

不過，相較於汽車，一般網民似乎更多關注剛剛出道的姚安娜。對於此次代言，有網民表示，「這恐怕是業界第一次，前一天宣布出道，第二天就接代言了，試問除了華為小公主，還有誰能做到。」

但據《藍鯨財經》報導，長城汽車內部人士表示，這是姚安娜的第一個商業合作，雙方早在2020年11月時便在洽談，相當於是品牌和明星的一次同框，不是按照品牌代言的性質合作的。

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此前，在1月14日，姚安娜迎來23歲生日，她發微博微博宣布自己正式進入娛樂圈，成為「天浩盛世」的簽約藝人。據內地媒體報導，任正非此前曾為此考察過其簽約公司。

姚安娜在自己的微博中還公開了出道的紀錄片，介紹了自己從小到大的成長曆程。

而姚安娜所簽約的娛樂公司「天浩盛世」從1月10日開始，分別以「新生·當行」「打破適從·由我思存」「打破謬論·褪翼無懼」「打破界限·既生不凡 未來新生·蓄勢待發」等主題發佈倒計時剪影海報，為姚安娜造勢。

姚安娜簽約公司為其拍攝了紀錄片，分享她出道感想↓↓↓

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在姚安娜宣布出道當天，長城WEY的官方微博曾發文表示祝賀，並表示期待姚安娜下一個通吿是什麼。

現年23歲的姚思為是任正非與第二任妻子生的女兒，也是孟晚舟同父異母的妹妹。她在海外留學多年，2020年6月，從美國哈佛大學畢業，主修計算機科學和統計學，曾在波士頓科技公司BrainCo實習，參與研發智能假肢。

另據內地信息網站天眼查顯示，「姚安娜」已被申請注冊商標，申請日期為2020年12月11日，國際分類為珠寶鐘表，申請人為壹聯盟傳媒（廣州）有限公司，商標狀態為「商標申請中」。此外，該公司也申請注冊了「YAO ANNA」「ANNA YAO」「Y.A.O」「ANNABEL.YAO」等商標，國際分類均為珠寶鐘表。