華為小公主出道｜回應美國國籍質疑　姚安娜：土生土長的中國人

華為創始人任正非的小女兒、「華為小公主」姚安娜正式出道娛樂圈引發不少關注，但同時亦有輿論質疑其國籍。 姚安娜在最新的回應中就強調，自己是「土生土長的中國人」。

1月15日，姚安娜接受《新浪娛樂》採訪並回應美國國籍傳聞，她稱只有大學的3年半在美國住過，實際上是雲南昆明出生的「土生土長的中國人」，也不知道為甚麼網上的人都說自己是美國籍，「我是中國護照、中國戶口、中國身份證。」

姚安娜微博截圖。

據此前消息，姚安娜在周四（14日）迎來23歲生日，她當日在微博宣布正式進入娛樂圈，稱「前行之路的第一步就是——成為自己」。她的微博簽名也改成了「天浩盛世簽約藝人」。甚至還公開出道紀錄片，內容是從小到大的成長歷程。有趣的是，在紀錄片中，姚安娜稱網民都喜歡姐姐孟晚舟，但卻不喜歡她。

姚安娜在記錄片中稱網民都喜歡姐姐孟晚舟，卻不喜歡她。（影片截圖）

資料顯示，任正非有3名子女，但兩女一男都不從父姓。坊間最流行的原因是，任正非曾受恩於妻子孟軍一家，因此與孟軍結婚後「入贅」。也有指孟家頗有背景，孟晚舟的外祖父孟東波曾經擔任過副省長。不過，任正非曾經發聲解釋稱子女不姓任與「入贅」無關，主要是自己曾受孟晚舟外公影響，從他的身上學到了廣闊的視野和不屈不撓的精神，所以讓他們隨外公姓。

+ 5 + 5 + 5

+ 4 + 4 + 4

姚安娜是任正非與髮妻離婚後，與秘書姚凌婚後所生。姚安娜在雲南昆明出生，和孟晚舟一樣，她也隨媽媽姓。姚安娜從5歲開始學芭蕾舞，曾在美國哈佛大學上學，專業是電腦工程和統計數據。現年23歲的姚安娜還曾在在波士頓科技公司BrainCo實習，參與研發智能假肢。她和已故澳門賭王女兒何超欣等人是閨密，被稱為「華為最美千金」。