開發手機App可偽造健康碼　杭州男被捕　檢方提前介入

據內地傳媒報道，網上近日出現一個名為「健康碼演示」的手機App，不僅可以根據用戶的需要隨意更改身份資料、顯示城市地區等，還能自行切換二維碼（QR Code）顏色。有 此後，杭州一名41歲男子被指涉案，警方已經對其採取刑事強制措施。 最新消息指，近日杭州西湖區人民檢察院派檢察官依法提前介入該案。

早前官方通報指，41歲男子解某某於2020年4、5月份擅自研發「健康碼演示」APP並上傳至應用市場，嚴重擾亂了社會秩序。目前解某某已被杭州市公安局西湖區公安分局採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦。

據西湖檢察微信公眾號17日消息，解某某嚴重擾亂了疫情防控措施和社會秩序，近日杭州市西湖區人民檢察院派檢察官依法提前介入該案。目前，案件正在進一步偵查中。

據早前報道，「健康碼演示」宣稱其功能是「模擬各地區的健康碼／復工碼／通行碼的不同顯示風格」，可展示「綠碼」、「黃碼」、「橙碼」、「紅碼」狀態，並且可以自定義顯示數據，例如地區、城市、姓名等。

「健康碼演示」在簡介指開發公司為「派派科技」，地址是在浙江杭州。惟內媒循線查詢，相關大廈的工作人員卻稱未聽說過「派派科技」，所提到地址是屬於普通住戶，並非商戶。此外，在「企查查」等內地的企業資料查詢平台上，也未搜索到「派派科技」的資料。

內地民眾現時出門幾乎必備健康碼。（中新社）

律師：用家若構成犯罪 最重可處死刑

有刑事辯護律師受訪就表示，如果使用偽造健康碼的人本身攜帶新冠病毒，其行為就可能構成以危險方法危害公共安全罪，即使尚未造成嚴重後果，仍會被法院判處三年以上十年以下有期徒刑，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失，更會判處處十年以上有期徒刑，甚至無期徒刑或者死刑。

（綜合報道）