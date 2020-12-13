國家衛健委：推進跨部門「多碼融合」　實現就醫記錄有效監管

國家衛健委、國家醫保局、國家中醫藥管理局上周四（10日）聯合發布《關於深入推進「互聯網+醫療健康」「五個一」服務行動的通知》（下稱《通知》），其中要求實現健康碼一碼通行，切實方便人員出行和跨省流動。 據《光明日報》周日（13日）消息，衛健委規劃發展與信息化司司長毛群安接受該報訪問，就各地疫情健康碼難以互認問題表示，鼓勵各地以普及應用居民電子健康碼為抓手（按：着力點），推進實名制就醫，探索以身份證號碼為主索引，其他證件號碼為補充，加強居民衛生健康身份標識與使用管理。

報道指，就職於北京某企業的王華，借助北京「健康寶」小程式出入公共場所，但近期因出差去外地，必須依靠當地疫情健康碼並提供相關的行動軌跡後，才能出入公共場所。各地疫情健康碼難以互認，讓一些經常出差的人士感到煩瑣，增加了時間成本。

內地各地健康碼互通問題受到關注。（資料圖片）

毛群安對此表示，健康碼互認的難點主要是各地疫情防控形勢和政策的不同。此前各地依託全國一體化平台，一直在探索推廣疫情健康通行碼互信互認應用，作為在交通卡口和一些公共管理和服務機構的通行憑證。

上述《通知》中明確要求，各地要依託全國一體化政務服務平台，落實健康碼信息互認機制和規則，明確跨地區流動人員健康碼信息在各地區可信可用，切實方便人員出行和跨省流動，實現防疫健康碼統一政策、統一標準、全國互認、一碼通行。

針對內地每間醫療機構都有各自的就診卡，雖然近年來逐步過渡到用身份證或醫保卡就診的趨勢，但仍存在「一院一卡、互不通用」問題。《通知》明確，各地要按照國家製定發布的統一技術標準規範，加快推進居民電子健康碼規範應用，重點解決醫療健康服務「一院一卡、互不通用」問題。

毛群安指出，「鼓勵各地以普及應用居民電子健康碼為抓手，推進實名制就醫，探索以身份證號碼為主索引，其他證件號碼為補充，加強居民衛生健康身份標識與使用管理。」

毛群安指出，鼓勵各地以普及應用居民電子健康碼為抓手，推進實名制就醫。（資料圖片／中國政府網）

報道指，福建的居民電子健康碼「多碼協同」應用項目已經完成14個省屬醫院的應用建設，覆蓋全省3680多萬人，實現了一部手機在全省實名制就醫，實現跨域通行通用和健康醫療信息共享的索引載體，減少了實體卡的成本和不便。

毛群安表示，鼓勵各地探索利用統一的「互聯網+醫療健康」服務入口，推進居民電子健康檔案與電子病歷的有效融合應用，為居民提供全生命週期的健康管理服務。同時，通過「多碼融合」的追溯管理，在「三醫聯動」中逐步實現醫療就診記錄、費用清單、電子處方、電子病歷、醫療費用結算記錄等有效監管。

目前，中國老年人口大約2.5億人。疫情期間，這一並不熟悉智能手機的群體，出行因為無法提供健康碼，受到了較大影響和限制。對此，毛群安指出，可採取識讀身份證、出示紙質證明、親友代辦或一人綁定多人防疫健康碼等替代措施。二級以上醫療機構應當在入口處增設無健康碼綠色通道，配備人員幫助查詢防疫健康碼、協助手工填寫完成流行病學史調查，縮短等候時間，為老年人等群體提供更加細緻適宜的服務。

他指出，推動居民電子健康碼替代醫療衛生機構就診卡，拓展在診療服務、公共衛生服務、慢病管理、在線信息查詢、健康教育、血液管理等領域的使用，逐步實現衛生健康行業內一碼通用。對老年人、兒童等群體，要合理保留人工服務，切實解決智能技術障礙。

（光明日報）