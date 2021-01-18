趙紫陽逝世16周年　墓地保安嚴密　女兒女婿現身祭拜

1月18日是已故中共前總書記趙紫陽逝世16周年，其生前故居富強胡同和在北京昌平天壽園的墓地保安嚴密。趙紫陽女兒王雁南和女婿王志華等人前往墓地拜祭。

據香港電台報道，1月17日當天，趙紫陽墓園外圍保安嚴密，多名掛着「治安巡邏」臂章的保安在停車場駐守，驅趕包括媒體在內的私家車；保安稱，由於疫情關係，沒有預約的車輛不能在停車場逗留，但即使停在停車場附近的車輛也同樣被驅趕。

根據趙紫陽家屬提供的照片，在趙的墓碑正後方有多個監視器，趙的舊部，包括前秘書李樹橋、前國家體改委官員宋廷明等送上鮮花；家屬因為擔心接受記者採訪會影響日後的拜祭，因此未公開對外發言。

趙紫陽的部分好友和舊部16日到訪他的北京故居，包括前《炎黃春秋》社長、現年97歲的杜導正，以及前副總編輯王彥君等人，他們在書房內向趙紫陽夫婦遺照鞠躬和獻花；杜導正在紀念冊寫上「老老實實沿鄧胡趙的路子走，別的路子走不通」。

杜導正的女兒杜明明表示，父親到趙紫陽故居祭拜，感覺他挺高興，雖然已屆97歲，年事已高，出入要坐輪椅，但仍堅持每年去祭拜。

趙紫陽故居所在的富強胡同外有近10名便衣警察駐守，查看故居訪客身分證，未有太多阻攔。

趙紫陽過世後，骨灰長期安放在北京富強胡同6號的故居；經過家屬多年爭取，當局才於2019年趙紫陽百歲冥誕之際，同意他與妻子梁伯琪的骨灰安葬在北京的民間墓地「天壽園」。

此外，北京的獨立媒體人高瑜在Twitter上表示，趙紫陽第16個忌日，普通百姓的紀念只能深埋心中，北京一大批人士被上崗不得外出。今日（1月17日）墓園外保安嚴密，只允許親屬去墓地祭奠。而墓地即使是平常日子，普通人也被禁止拍照。