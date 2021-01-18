中美軍機同現台海空域　解放軍東部戰區大練兵

台海局勢在中美角力下不斷升温，最新消息顯示，中美軍機同日現身台灣西南空域。同時，解放軍東部戰區公開在東海某海域實戰化演練畫面，引發關注。

綜合媒體1月18日報道，解放軍軍機當日上午10時33分進入台灣西南空域，高度5,700米。台灣空軍廣播過程記錄到錯頻的兩架軍機呼喊廣播。

台灣《自由時報》報道稱，因傳美軍航母在巴士海峽周邊經過，解放軍軍機疑似「雙機」編隊巡航台灣西南空域，美軍MQ4無人機及偵查機也在周邊飛行。

2021年1月，解放軍軍機累計進入台灣空域17天，台軍廣播驅離紀錄共40次。

對於解放軍在台海周邊的軍事行動，東部戰區早有回應。解放軍東部戰區新聞發言人張春暉此前曾表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

解放軍東部戰區離台灣海峽最近，其作戰區域覆蓋台灣海峽，也被認為是「對台軍事行動」的主力。

該戰區近日還在東海某海域展開實戰化演練，中國央視軍事頻道在報道中稱，東部戰區主炮對海射擊、防空反導、對岸攻擊；副炮鎖定目標，千發炮彈築起彈幕，攔截來襲目標。

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在當前台海局勢下，此次演習備受外界關注。解放軍也被指一直在積極進行「對台軍事鬥爭準備」，大陸海軍還為此續建多艘071型兩棲船塢登陸艦和新建至少3艘075型兩棲攻擊艦；另外，還積極演練島嶼登陸作戰。

國防部新聞發言人譚克非亦數次表示，「台灣是中國不可分割的一部分。如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，我們必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。」