台軍將再射「無限高」導彈　專家指或為反導驗證能力測試

台灣交通部航港局發布的射擊通報，台灣中科院（國家中山科學研究院）於1月7、8、14、15、18、19日將進行飛彈火砲試射，最大彈道高度為「無限高」，射擊危險區域自九鵬基地往外海擴伸，並從蘭嶼、綠島外海往北延伸，直到宜蘭蘇澳外海，南北距離長達300公里左右。 據了解，台外海峽最窄處福建省平潭岛与台湾新竹市新竹商港之间，直线距离130公里，這也意味著，台軍發射的導彈可覆蓋福建省部分地區。

台灣媒體引述前雄三飛彈總工程師張誠分析說，1月7日至8日可能試射的導彈（飛彈）種類為增程型天弓三型或是地對地的雲峰飛彈。

國家中山科學研究院發布的報告單。（網絡圖片）

分析指，在這次試驗中無論是發射了「天弓」還是「雄風」導彈，都將是典型的反導系統驗證能力測試，而這次測試選定的距離也符合模擬中國大陸導彈來襲時的情景。同時，較遠的距離能使相關驗證更加逼真與準確，也有利於研究機構收集更完整的相關參數。

張誠對台灣媒體說：「射程範圍之內能不能達到（攔截）的功能，我們曉得台灣海峽的寬度從最窄的130公里到最寬大概400多公里，如果中共的彈道飛彈打過來，我們都可以這樣順利的攔截它。」

這已不是台軍第一次試射「無限高」導彈，在2020年12月25日，台軍曾分別於成功鎮及屏東縣試射過「無限高」導彈，同年的7月29日和其他時間也曾多次進行過類似的「無限高」實彈發射試驗。

不過，「無限高」實質上是對於常規的客機而言，中國大陸軍事專家宋忠平曾表示，即便是號稱「台版薩德」的天弓增程型導彈射高也僅是70公里，而薩德導彈射高可達150公里。