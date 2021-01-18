大頭娃娃︱涉事福建公司遭吊銷營業執照　警方立案偵查

內地再現疑似「大頭娃娃」事件，有家長從市面上購買「噯嬰樹」品牌的「益芙靈多效特護抑菌霜」給5個月大的孩子用後，孩子出現發育遲緩、多毛、臉腫大等現象。 漳州市衛健委18日（周一）稱，市場監管部門已吊銷涉事公司歐艾嬰童健康護理用品有限公司營業執照，公安機關已立案偵查，並對相關疑犯採取刑事強制措施。

據此前報道，有微博博主揭發有家長為嬰兒塗抹「益芙靈多效特護抑菌霜」後，結果僅5個月大的女嬰變成重達22斤的「大頭BB」，並有發育遲緩、多毛、臉腫大等症狀。「益芙靈多效特護抑菌霜」被發現與同公司另一款嬰兒霜「開心森林」，檢測結果均顯示含有逾30mg/kg的激素氯倍他索丙酸脂。

兩款嬰兒霜的生產廠商為歐艾嬰童健康護理用品有限公司，註冊地為福建漳州。漳州市衛健委早前指，經有檢測資質的第三方機構檢測，已確認召回的涉事產品「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」含有氯倍他索丙酸酯，企業涉嫌生產、銷售偽劣產品。

嬰兒使用抑菌霜後的前後對比。（影片截圖）

漳州市衛健委最新通報指，根據目前產品檢測結果和調查情況，歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產、銷售偽劣產品，涉嫌犯罪。公安機關已立案偵查，並對相關疑犯採取刑事強制措施；衛健部門依法吊銷涉案企業《消毒產品生產企業衛生許可證》；市場監管部門依法吊銷涉案企業營業執照。

（綜合報道）