華春瑩：美國應開放德特里克堡基地　請世衛組織專家去溯源調查

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-01-19 15:39

早前，美國國務卿蓬佩奧在國務院網站發表聲明和事實清單，稱其掌握中國政府實驗室活動新信息，指中國阻礙病毒溯源和虛假宣傳，又稱武漢病毒研究所人為製造及泄露病毒。 對此，中國外交部發言人華春瑩回應稱，這份聲明充斥陰謀論和謊言，中國已經就疫情公佈過真相。她還說，應該請美國開放德特里克堡基地（Fort Detrick），並邀請世界衛生組織（WHO）赴美調查。

在1月18日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，蓬佩奧發表聲明，攻擊中國阻礙病毒溯源和虛假宣傳，指責武漢實驗室人為製造及泄露病毒，中方有何評論？

華春瑩稱，這份聲明和清單充斥着陰謀論與謊言，這與美國個別政客對內消極抗疫，對外竭力「甩鍋」的作風一脈相承，所謂事實清單是美方炮製的又一篇謊言清單，充分反映了美方有關政客為一己私利而置公眾安全於不顧，漠視生命、違背科學，沉迷宣揚陰謀論，熱衷散播政治病毒的態度，這也是蓬佩奧這位「謊言先生」的「最後瘋狂」。

她還指，所謂新冠病毒來自實驗室以及武漢病毒研究所秘密軍方背景的論調，均毫無科學和事實依據，這份所謂清單中的種種觀點和信息自相矛盾、錯漏百出，根本站不住腳。

美國德特里克堡基地，其收納了美國生物防禦計劃的大部分項目。早前曾有人懷疑此次新冠疫情和該基地有關。（資料圖片）

華春瑩說，中國媒體已就疫情發布了「謊言與真相系列」，援引大量具體、詳實數字和事實進行了深入批駁。美國政府對這些真正的事實視而不見，充耳不聞，恰恰說明在美方個別政客眼中，只要能夠攻擊抹黑中國，謊言也可以變為事實。

她強調，如果美方真的尊重事實，就請開放德特里克堡基地，並就美海外200多個生物實驗室等問題公開更多事實，請世衛組織專家去美國開展溯源調查，回應國際社會的疑問，用實際行動給國際社會一個交代。希望美國個別政客，尊重科學，拿出起碼的良知，停止搞「甩鍋」（推卸責任）和政治博弈把戲，為國際溯源合作和國際抗疫合作提供一個良好的環境，這才是現在最需要做的事情。