參議員質疑中國疫苗　菲律賓總統稱「想步挪威後塵就去吧」

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-01-19 19:23

為預防新冠肺炎（COVID-19），挪威引進的美國輝瑞疫苗已致多人死亡。菲律賓參議員日前質疑中國疫苗希望引進輝瑞疫苗，遭菲總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）回應「如果你想步挪威的後塵，那就去吧」，引發關注。

2021年1月16日，王毅與杜特爾特（右）舉行會晤。在會晤開始前，杜特爾特為其消毒。（中國外交部）

據路透社報道指，菲律賓總統杜特爾特在1月18日電視演講中，針對部分菲律賓參議員質疑中國疫苗希望引進輝瑞疫苗一事，杜特爾特說道，「如果你想步挪威的後塵，那就去吧，沒人攔着」，「25人在接種（輝瑞）疫苗後死亡，你們自己選。」

杜特爾特在演講中提到，泰國、馬來西亞、印度尼西亞、土耳其、埃及、阿聯酋與巴西等使用中國疫苗的國家，至今沒有出現接種者死亡的報吿。

《紐約時報》18日報道，挪威已至少出現33名養老院老人在接種輝瑞疫苗後死亡，導致多國對輝瑞疫苗的安全性提出質疑。

日前，菲律賓政府已訂購了2,500萬劑中國科興公司的疫苗，首批50,000劑將於下月送達。

路透社1月15日報道稱，由於中國局部地區新冠感染病例再次上升，北京已加緊疫苗接種工作。

報道稱，中國在一些醫院、社區診所以及體育場和博物館設立了疫苗接種點。截至1月9日，中國已設置了25,392個接種點。

報道還稱，中國醫藥集團一家下屬公司已在境內投放超過1,000萬劑新冠疫苗，中國科興公司已提供了超過700萬劑疫苗。這兩家公司都承諾2021年各自的疫苗產能將達到10億劑。