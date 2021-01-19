美官員稱中國2020年發射250多枚彈道導彈　外交部斥「信口開河」

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美官員早前在Twitter發文稱，儘管面臨新冠肺炎疫情，中國在2020年仍試射250多枚彈道導彈，超出其2018年和2019年發射數量。

對此，中國外交部19日回應稱，這是「信口開河」，又強調中方堅定地奉行防禦性的國防政策，軍力發展僅僅維持在正當國家安全需要的最低水平。

記者會上，有記者提問，美國總統軍控事務特使15日在Twitter發文稱，盡管面臨新冠肺炎疫情，中國在2020年仍試射了250多枚彈道導彈，超出其2018年和2019年發射數量。美及盟友不會對此視而不見。中方對此有何評論？

對此，外交部發言人華春瑩表示，美方的一些人向來對中國的軍力發展信口開河，指手畫腳，中方對此表示堅決反對。

華春瑩說，作為世界上唯一超級大國，美國長期以來奉行「實力至上、毫無節制」的發展，包括導彈在內的各類先進武器，並不惜為此不斷地毀約、退群，嚴重破壞全球和地區的和平穩定。

她說，事實上證明，美方的有關說法，只不過是為自己無節制地擴張軍力製造藉口，掩人耳目而已。

華春瑩強調，中方堅定地奉行防禦性的國防政策，軍力發展僅僅維持在正當國家安全需要的最低水平，根本目的是維護國家安全，遏制戰爭發生，不針對任何國家，是無可厚非的。

美國排除中國造無人機是「霸凌行徑」

此外，還有記者問及，美國總統特朗普指示聯邦機構「評估政府機隊內中國製造的無人機的安全風險」，並將「排除中國造無人機」列為「優先事項」。

對此，華春瑩回應稱，中方的立場是非常清楚的：中方堅決反對美方泛化「國家安全」概念，抹黑和打壓中國特定企業的霸凌行徑。將科技政治化的做法，只會損害美國自身的利益、形象和信譽。我們敦促美方恪守公平競爭市場原則，停止對非美國企業的無理指責和打壓，為中國企業提供公平公正和非歧視的營商環境。

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