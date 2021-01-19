美官員稱中國2020年發射250多枚彈道導彈　外交部斥「信口開河」

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-01-19 17:30

美官員早前在Twitter發文稱，儘管面臨新冠肺炎疫情，中國在2020年仍試射250多枚彈道導彈，超出其2018年和2019年發射數量。 對此，中國外交部19日回應稱，這是「信口開河」，又強調中方堅定地奉行防禦性的國防政策，軍力發展僅僅維持在正當國家安全需要的最低水平。

記者會上，有記者提問，美國總統軍控事務特使15日在Twitter發文稱，盡管面臨新冠肺炎疫情，中國在2020年仍試射了250多枚彈道導彈，超出其2018年和2019年發射數量。美及盟友不會對此視而不見。中方對此有何評論？

對此，外交部發言人華春瑩表示，美方的一些人向來對中國的軍力發展信口開河，指手畫腳，中方對此表示堅決反對。

This is significant and alarming. In 2020 alone, even with COVID, China shot off more than 250 ballistic missiles, beating its own record in 2018 and 2019. The US, our partners and our allies cannot turn a blind eye #GreatWallofSecrecy https://t.co/vcoYRLoaxA pic.twitter.com/NFR1MyFjwK — Presidential Envoy Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) January 15, 2021

華春瑩說，作為世界上唯一超級大國，美國長期以來奉行「實力至上、毫無節制」的發展，包括導彈在內的各類先進武器，並不惜為此不斷地毀約、退群，嚴重破壞全球和地區的和平穩定。

她說，事實上證明，美方的有關說法，只不過是為自己無節制地擴張軍力製造藉口，掩人耳目而已。

華春瑩強調，中方堅定地奉行防禦性的國防政策，軍力發展僅僅維持在正當國家安全需要的最低水平，根本目的是維護國家安全，遏制戰爭發生，不針對任何國家，是無可厚非的。

美國排除中國造無人機是「霸凌行徑」

此外，還有記者問及，美國總統特朗普指示聯邦機構「評估政府機隊內中國製造的無人機的安全風險」，並將「排除中國造無人機」列為「優先事項」。

對此，華春瑩回應稱，中方的立場是非常清楚的：中方堅決反對美方泛化「國家安全」概念，抹黑和打壓中國特定企業的霸凌行徑。將科技政治化的做法，只會損害美國自身的利益、形象和信譽。我們敦促美方恪守公平競爭市場原則，停止對非美國企業的無理指責和打壓，為中國企業提供公平公正和非歧視的營商環境。