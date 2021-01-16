美國制裁｜外交部駐港公署堅決反對　指美方唯恐香港不亂

美國財政部昨（15日）宣布，向港區人大常委譚耀宗及警務處國安處處長蔡展鵬等6人實施新一輪制裁，指他們與早前大批香港民主派人士被捕有關。 中國外交部駐港公署發言人今（16日）發文，對美方制裁行動表示極大憤慨和堅決反對，予以強烈譴責。更形容美方唯恐香港不亂、唯恐中國不亂，但強調阻擋不了香港由亂向治和中國發展壯大的大勢。

發言人指出，制定和實施法律懲治危害國家安全的罪行是國際通例。中國政府嚴格按照中國《憲法》及《基本法》制定《港區國安法》，為「一國兩制」行穩致遠提供堅實保障，又認為國安法充分保障香港居民依法享有的各項權利和自由。

發言人反駁美方指，美國自身亦建立了維護國家安全的法律體系，卻對中國在自己土地上，立法禁止危害國家安全的正義之舉橫加干涉，暴露了美方的雙重標準。

▼美國新一輪制裁的中港官員名單▼

稱初選嚴重破壞立法會選舉公平公正

發言人強調，有關人士策動「初選」嚴重破壞立法會選舉的公平公正，明目張膽圖謀癱瘓香港特區政府，涉嫌違反香港國安法。被捕人士絕不是西方政客所指的「支持民主的政治和活動人士」。

文章指，市民對國安法實施後由亂向治的重大轉折，將「一國兩制」重回正軌。發言人批評美國政客對香港國安法污名化、妖魔化，詆毀特區政府正當執法行為，推動制裁中方官員，形容美方唯恐香港不亂、唯恐中國不亂，肆意破壞香港法治和高度自治，粗暴踐踏國際法和國際關系基本準則。