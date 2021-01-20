新冠肺炎｜孫春蘭河北調研：汲取宗教活動致疫情傳播的教訓

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-20 10:52

河北省連日新增本地確診個案，國務院副總理孫春蘭本月15日至18日在河北省調研疫情防控工作。孫春蘭強調，要汲取宗教活動導致疫情傳播的教訓，暫停宗教場所、聚會點聚集性宗教活動。

孫春蘭強調，要汲取宗教活動導致疫情傳播的教訓，暫停宗教場所、聚會點聚集性宗教活動。（網上圖片）

孫春蘭實地考察了石家莊市藁城區增村鎮楊馬村、青園街居民社區、人民醫院、繞城高速口、蔬菜中心批發市場、專科學校隔離點等多個地方。她強調，要壓實「四方責任」，堅決防止疫情輸出，盡快阻斷疫情傳播，確保人民群眾度過安定祥和的春節。

孫春蘭指出，要繼續加強環京、環省和省內重點地區的交通管控，對中高風險區域加密核酸檢測頻次，做好流出人員通報協查。設立貨物中轉站，組織電商、超市和基層幹部、義工等做好社區採購配送，妥善解決外地滯留人員生活問題。進一步規範隔離和轉運，做好安全防護和組織銜接，充實隔離點醫務力量，加強醫學巡查，避免交叉感染。

她表示，近日隔離期滿村民將解除隔離，要按照專門方案，周密做好住所和環境終末消毒，經過專業評估後方可入住。有關部門要加強核酸檢測質量控制，依法懲處弄虛作假。由於本次疫情傳播源頭調查尚未取得突破，要強化疾控機構與公安、工信等部門的協作，提高流調溯源的能力和效率。從全國抽調醫務人員，加強重症治療和護理，推動中醫藥早介入早干預，對兒童感染者做好健康關愛和心理輔導，提高治療有效性和治愈率。

本次疫情主要發生在農村，醫療條件和防控意識相對薄弱。孫春蘭強調，要嚴格落實首診負責制，村報告、鄉採樣、縣檢測，提升「早發現」能力。壓實街道、社區、鄉鎮、村的責任，引導群眾移風易俗、減少聚集，提高防護能力。同時，要認真總結一年來疫情防控經驗，形成防控工作模板，運用互聯網等技術手段，提高信息化水平，提升防控工作成效。

（環球時報）