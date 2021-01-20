山東金礦爆炸22礦工仍被困　井下傳紙條冀送電話備用

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-20 12:21

山東煙台棲霞市西城鎮一個正在建設的金礦，1月10日下午發生爆炸事故，22名工人至今被困。救援人員日前打通3號鑽孔，與受困礦工通話了解他們的身體狀況。 通過已打通的3號鑽孔，被困礦工昨日（1月19日）再傳遞一張紙條，要求再向井下送一部電話作為備用，「聯繫不到你們我們就找不到黨了」。

被困礦工通過已打通的3號鑽孔傳遞紙條，要求再向井下送一部電話作為備用，「聯繫不到你們我們就找不到黨了」。（網上圖片）

現場救援人員介紹，由於需要通過鑽孔向井下輸送給養，電話線不能一直放在井筒內，以免纏繞，所以每次通話後，電話線要及時抽出。而該紙條是在兩次通話間隔時段，被困礦工在接收給養後回遞上來。

據了解，此前曾出現過因電話進水而通話失敗的問題。救援人員表示，接到紙條後已向井下投放多部防水備用電話。若電話再遇到故障，井下人員可立即換上備用機。

山東棲霞笏山金礦事故應急救援指揮部處表示，醫療救治組在與5中段11名被困礦工電話聯繫時，得悉8人身體狀況良好，2人有輕度不適，大部分人通過補充給養身體狀況已有改善；其中1人因在爆炸中頭部受到衝擊，傷勢危重，目前處於昏迷狀態。同時，6中段的一名被困礦工亦受傷，具體情況尚不明確。

救援指揮部指出，國家衛健委派出的專家組已經抵達，經與現場醫療救治組會商，醫療專家組已向其工友傳授救援知識，並叮囑對昏迷的礦工加強看護救助。

（綜合報道）