山東金礦事故鑽孔打通　被困礦工與救援人員通話：獲極大精神鼓舞

1月10日下午2時，山東煙台棲霞市西城鎮一個正在建設的金礦發生爆炸事故，22名工人至今被困至今已超過8天，現場救援持續進行。繼17日下午1時56分打通3號鑽孔之後，18日凌晨5時03分又實現了1號鑽孔的貫通。 18日下午舉行的第四場山東笏山金礦事故新聞發布會上，據現場應急救援指揮部副總指揮、煙台市委副書記、市長陳飛介紹，3號鑽孔架設電話，實現首次與地下被困礦工通話，礦工指出，3號鑽孔打通，給予他們極大的精神鼓舞。

陳飛說，通話得知，目前，井下被困礦工身體虛弱，5中段11人，6中段還有1人。近幾天來，他們也採取了一些措施，保障自己身體狀態，「3號鑽孔打通，給予5號段被困礦工極大的精神鼓舞」，而在之前，6中段礦工曾與5中段礦工聯繫過，但近幾日沒有聯繫。

他表示，目前，通過鑽桿敲擊、生命探測儀等多種手段，在6中段暫時還未發現生命跡象，「但我們絕不放棄，全力保障生命通道安全」。

據事故應急救援指揮部此前消息，1月17日22時許，通過3號鑽孔投放給養。根據井下傳回紙條，5中段現有11人，6中段1人，另有10人情況不明。而在1號鑽孔打通後，凌晨5時15分，救援人員開始敲擊鑽桿，經過15分鐘的敲擊，到5時30分，未得到井下人員的回應。

啟動事故調查工作

另外，發布會上通報指出，目前已同步啟動事故調查工作，由山東省應急廳牽頭組成事故調查組，將嚴格依紀依法依規開展事故調查，「絕對不會讓任何一個細節、任何一個責任人漏掉」。

據稍早前報道，昨日（18日）晚上，救援人員成功將營養製劑、藥品、紙筆等由地面送往被困工人所處的巷道。在搜救現場的營養專家程振倩表示，被困工人此前有一周時間沒有進食，每天只能喝一斤左右的泥水。救援人員因此為被困工人提供低濃度的營養製劑，平均每個人1800毫升，被困工人再堅持20小時左右是可以的。

此外，救援人員還投放了膏藥、消毒紗布、維生素等藥品。目前，救援工作仍在進行中。

（綜合報道）