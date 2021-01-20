蓬佩奧指控對疆實施「種族滅絕」　駐美使館：無端攻擊、蓄意抹黑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-20 15:39

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在即將離任之際，於Twitter發布多條推文對中國進行批評及抨擊。當地時間周二（19日），蓬佩奧在Twitter表示，「中國針對維吾爾族穆斯林等在新疆實施種族滅絕和危害人類罪」。 對此，中國駐美國大使館官方網站回應指，蓬佩奧的涉疆聲明，罔顧事實，無端攻擊和蓄意抹黑中國政府治疆政策，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈不滿和堅決反對。

中國駐美國大使館回應指，蓬佩奧涉疆言論罔顧事實。（中新社）

中國駐美國大使館稱，所謂涉疆問題根本不是什麼民族、宗教、人權問題，而是反暴恐、反分裂、去極端化問題。一段時間以來，中國新疆地區深受民族分裂勢力、宗教極端勢力、暴力恐怖勢力的疊加影響，恐怖襲擊事件頻繁發生，對各族人民生命財產安全造成極大危害，嚴重踐踏了人類尊嚴。面對恐怖主義、極端主義的現實威脅，新疆採取果斷措施，依法開展反恐怖主義和去極端化鬥爭。

使館又稱，所謂「種族滅絕」純屬無稽之談，是污衊抹黑中國的又一鬧劇。事實上，2010年至2018年新疆少數民族人口增加287.49萬人，增長22.14%，這一增幅高於全疆人口的增幅13.99%。其中維吾爾族人口從1017.15萬人上升至1271.84萬人，增加254.69萬人，增長25.04%。真相早已昭告天下，美方卻置若罔聞，沉浸在自我編織的反華幻夢中執迷不悟。

使館進—鄧表示，新疆地區已經連續4年無暴恐案件，刑事案件、治安案件、危安案件、公共安全事件大幅下降。 2014年至2019年，新疆地區生產總值由9195.9億元（人民幣，下同）增長到13597.1億元，年均增長7.2%，人均可支配收入年均增長9.1%。 308.9萬現行標準下貧困人口全部脫貧，3666個貧困村全部退出，32個貧困縣全部摘帽，新疆絕對貧困問題得到歷史性解決。當地社會保障體係日趨完善，實施全民免費健康體檢，居民基本醫療保險參保率達到99.7%。

I have determined that the People’s Republic of China is committing genocide and crimes against humanity in Xinjiang, China, targeting Uyghur Muslims and members of other ethnic and religious minority groups. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2021

蓬佩奧當地時間周二，曾在Twitter發文指，「我已經確定，中華人民共和國正在針對中國的維吾爾族穆斯林和其他種族和宗教少數群體成員，在中國新疆實施種族滅絕和危害人類罪」。

蓬佩奧還在Twitter發文指，「中國共產黨不是我們的朋友」。（Twitter）

（中國駐美大使館網站）