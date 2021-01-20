蓬佩奧指中國對維族「種族滅絕」　外交部：彌天大謊、末日瘋狂

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-20 18:00

美國國務卿蓬佩奧透過美國國務院發表聲明，認定中國對新疆維吾爾族的政策屬違反人道罪行，是種族滅絕。 外交部發言人華春瑩在回應時就批評蓬佩奧的認定「只是其中一個荒唐的彌天大謊」、「在我們看來就是廢紙一張」，她更表示「這位以撒謊、欺騙而臭名昭著的美國政客正在以其末日瘋狂和世紀謊言把自己變成末日小丑和世紀笑話。」

華春瑩強調，反人類罪和種族滅絕在國際法中有明確的定義，「所謂中國在新疆實施種族滅絕和犯反人類罪徹頭徹尾就是以蓬佩奧為代表的個別反華反共勢力蓄意炮制的聳人聽聞的偽命題和惡意荒唐鬧劇，只存在於蓬佩奧之流的醜惡政治陰謀中，過去不曾、現在沒有、將來也不會發生在中國大地上！」

華春瑩強調，中方已反覆耐心地進行介紹和說明，並有展現新疆各族人民群眾安居樂業、團結和諧的生活。（中新社）

華春瑩強調，關於新疆的事實真相，中方已經反覆耐心地進行介紹和說明，迄今已經先後發布8本涉疆白皮書，新疆自治區政府已舉辦23場新聞發布會，以大量詳實數字、事例，展現新疆各族人民群眾安居樂業、團結和諧的生活，「蓬佩奧編造包括涉疆在內的各種謊言，不僅是對包括2500萬新疆人民在內的14億中國人民的極大侮辱，也是對美國人民和國際社會判斷力的極大侮辱，更是對道義和基本良知的背叛和挑戰。」

華春瑩最後稱，蓬佩奧對事實視而不見，卻將謊言奉為圭臬，反映出的不僅是他本人的品質低劣，而且反映出美國個別勢力企圖通過抹黑攻擊中國和中國共產黨，制造所謂新疆問題，以人權為幌子干涉中國內政，破壞中國安全穩定、阻遏中國發展的險惡用心，「這些年蓬佩奧散布的各種謊言和流毒必將隨著他本人一起被掃進歷史的垃圾堆，蓬佩奧之流也必將受到歷史公正的審判和清算。」

蓬佩奧帶來很多「樂趣」 未來會懷念他

另一方面，對於蓬佩奧即將離任，華春瑩在記者會上被問到會否懷念他時，她直言是「Of Course！」，並諷刺指蓬佩奧帶來很多的「樂趣」，「每天我們都在看一場大戲，而且Free of Charge。」華春瑩又反問，蓬佩奧給他自己以及給美國的國家形象、國家信譽造成的損害是難以彌補，「我覺得這對美國人民非常悲哀的，我不知道CNN會懷念這4年嗎？還是非常的Enjoy？」

（綜合報道）