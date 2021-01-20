新冠肺炎｜美病死者破40萬　新華社：扯掉了「美式人權」虛偽面具

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-01-20 21:12

據美國約翰斯．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）實時統計數據，截至周三次（20日），全美累計有超過2421萬人確診，病死者突破40萬，是全球累計死亡病例數最多的國家。 中國官媒《新華社》發表評論，指美國的疫情「人禍」大於「天災」，特朗普政府的政治化操弄與這場美式悲劇無法擺脫關係，「一地雞毛」的抗疫表現，不僅造成了美國疫情的災難性後果，也扯掉了「美式人權」的虛偽面具，更讓全世界人民認清了所謂「自由燈塔」的人權真相。

文章稱，作為國力最強、醫療技術最發達最成熟的國家，美國在這場「疫情大考」中，卻走到了這般悲劇田地，答案是顯而易見，「特朗普政府的政治化操弄與這場美式悲劇無法擺脫關係」。

文章列舉特朗普政府對抗疫情的種種失策：在疫情之初，為不影響大選年經濟增長，對公眾隱瞞疫情信息，淡化疫情風險，發布錯誤信息和指引；疫情失控後，為掩蓋自身應對失誤，無所不用其極地將抗疫問題政治化，罔顧事實、製造謊言、瘋狂甩鍋，在國際上不斷煽動意識形態對立，在國內製造分裂。

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文章續指，特朗普政府為避免經濟滑坡影響政績，不顧專家反對強行重啟經濟，導致疫情快速反彈，滑向災難深淵；為拉攏選票不顧專家警告，把口罩政治化，成千上萬人的競選活動接連舉行，很多參與者不戴口罩，使競選現場成為病毒傳播的溫床。

文章稱，特朗普政府應對疫情自私無能、政治凌駕於科學之上的糟糕表現，美國國內和國際社會有識之士都看在眼裏，多份美國和全球權威學術期刊都發文批評美政府抗疫失當。

文章最後稱，疫情凶險，救人當第一。漠視「生命至上」，又何談人權呢？對於美國當政者來說，正視現實，真正將民眾的生命福祉放在心上，才是人間正道，否則，美式悲劇仍將延續，美國「疫情之殤」也難有盡期。

（新華社）