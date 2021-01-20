新冠肺炎｜國家衛健委：內地有逾1500萬人次接種新冠疫苗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-20 17:12

周三（20日）下午，國務院聯防聯控機制召開記者會。會上，國家衛健委疾控局監察專員王斌介紹，截止目前，內地已有超過1500萬人次接種新冠疫苗。他還說，接種人群將逐漸擴大至兒童和老人。

被問及關於國產新冠滅活疫苗針對病毒變異的包容性相關問題，國藥集團中國生物副總裁張雲濤表示，中國生物的新冠滅活疫苗從研發到附條件上市以來，對全球新冠病毒變異一直是持續關注的問題之一，去年4月份獲得臨床批件之際就把當時收集到的全球不同來源的毒株用當時的動物血清做了交叉分析免疫原性的研究工作。

張雲濤說，從獲得的數據來看，滅活疫苗有廣譜的保護性，對於全球的毒株都有廣泛的保護作用。「在去年12月30日，新冠疫苗符條件上市之際我們又對當時能夠收集到的全球的不同來源的新冠病毒和新冠三期臨床基地阿聯酋的獲得的三期臨床血清做了盲態的交叉中和保護試驗」。

「我們觀察到包括南非、英國、尼日利亞發現一些新的新冠病毒的變種，我們持續的在關注這一變化」。張雲濤說，中國生物已經開展了實驗室的相關交叉中和試驗的檢測工作，這個檢測工作正在持續的開展過程之中，後續中國生物會密切關注全球新冠病毒的變異情況，做好科研攻關工作。

（國家衛健委）