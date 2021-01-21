全球汽車製造商遇晶片荒　業界人士稱歐美對華全面斷供不實

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-21 14:00

全球近期出現晶片荒，奧迪、福特等部分汽車製造商工廠更在周一（18日）開始停產。 而據內媒報道，中國晶片的缺貨漲價潮仍未有緩解的跡象，但同時針對網傳歐美半導體製造商全部停止向中國汽車廠家供貨一事，多名業界人士均指出消息不實。

近期全球多間汽車製造商停產或者減產，除了奧迪、福特，豐田、日產等公司宣稱將在1月份減少生產，理由均是晶片短缺。據《央視財經》周二（19日）引述一間企業負責人報道，目前除了訂貨難外，晶片價格還出現不同程度的漲幅，導致今年擴產計劃也大幅縮水。而不少終端企業在這次缺貨潮中，甚至會按以往數倍的採購量恐慌性下單。

全球近期出現晶片荒，福特等部分汽車製造商工廠更在周一開始停產。（網上圖片）

不過據《第一財經》報道，就網傳歐美半導體製造商對華全面斷供一事，三星方面表示沒聽說過，也沒有收到類似通知，並強調缺貨是全球性事件。據IHS Markit預計，今年全球汽車晶片市場會同比增長18%，倘對華斷供屬實，該數據就不可能實現。

地平線CEO余凱亦指出斷供消息不實，並稱晶片短缺的原因主要是供應鏈的規劃未跟上需求的變化，一些晶片廠商沒有預計到整個汽車業智能化的推進，會令車載晶片爆發式增長。而早在本月17日，他已在百人會論壇上指出，車載晶片產能要提前12個月做規劃，之所以去年規劃上比較保守，其實是受到了新冠肺炎疫情的影響。

此外，恩智浦半導體方面表示，晶片很複雜，從生產到交付需要3個月或更長時間，而一些客戶下單太晚，導致他們沒有及時向一些地區交付。

至於晶片價格方面，余凱表示漲價幅度大概在3至5成，但並非全部，目前只看到一兩家供應商在漲價。

（綜合報道）