新冠肺炎｜內地昨增103宗確診　94宗屬本土個案：上海6宗北京3宗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-22 11:21

據國家衛健委通報，內地周四（21日）新增103宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例有94宗，包括黑龍江47宗、吉林19宗、河北18宗、上海6宗、北京3宗、山西1宗。境外輸入病例有9宗，包括廣東4宗、上海3宗、安徽1宗、福建1宗。無新增死亡病例；無新增疑似病例。新增治癒出院病例27宗。

截至周四24時，內地現有1674宗本土確診病例，其中80宗是重症病例，累計治癒出院病例82495宗，累計死亡病例4635宗，累計報告確診病例88804宗，現有疑似病例5宗。累計追踪到密切接觸者949349人，尚在醫學觀察的密切接觸者35752人。

同日新增119宗無症狀感染者，其中20宗是境外輸入；當日有20宗轉為確診病例，1宗是境外輸入病例；當日解除醫學觀察15宗，包括境外輸入14宗；尚有929宗無症狀感染者在進行醫學觀察，其中境外輸入273宗。

上海市加強果蔬批發市場疫情防控措施。（新華社）

據黑龍江衛健委報告，當地新增47宗新冠肺炎確診病例，包括綏化市望奎縣35宗、綏化海倫市1宗、大慶市肇州縣1宗、哈爾濱市利民開發區7宗、哈爾濱市呼蘭區3宗。當日新增88宗無症狀感染者。

上海亦再出現本地病例，據上海衛健委通報，上海周四新增6宗新冠肺炎本地病例，均在黃浦區，涉及場所包括酒店、餐廳、便利店、藥房等。當局追蹤到密切接觸者74人，均已落實集中隔離觀察。對患者曾活動過的場所已進行終末消毒。相關篩查人員15073人，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。對相關場所的物品和環境進行採樣，共採集781件樣本，新冠病毒核酸檢測結果均為陰性。

北京衛健委通報，北京市周四新增3宗新冠肺炎本地病例及1宗本地無症狀感染者，3宗確診病例均居住在大興區天宮院街道融匯社區。繼大興區宣布全員檢測後，西城區也決定於1月22日至1月23日組織區域內全員核酸檢測。

（綜合報道）