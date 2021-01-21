新冠肺炎｜上海增3宗本地個案　張文宏：出現發燒徵狀盡早檢測

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-21 18:15

周四（21日）下午，上海市舉行新冠肺炎疫情防控記者會，通報新增3宗新冠肺炎本土確診個案。其中，56歲的男性患者李某某為復旦大學附屬腫瘤醫院的後勤保障人員，另兩宗個案分別是其鄰居和朋友。 上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，基於內地疫情的新形勢，上海出現本土個案不是偶然事件，他表示對上海有信心。他還呼籲，若出現發燒病徵，不要自行服用退燒藥，要即時去發熱門診做檢測。

上海市衛健委表示，目前3宗確診個案已經被即時轉運至上海市公共衛生臨床中心隔離治療。經連夜排查，截至目前，已追踪到上述3名確診者在上海的71名密切接觸者，37人首次核酸檢測結果為陰性，其余正在檢測中。目前已落實集中隔離醫學觀察措施，待24小時後再進行採樣复核。

在記者會上，張文宏表示有把握控制好上海這波疫情。張文宏說，確診個案產生後的關鍵在於能否及時控制住。今次的3宗個案是在主動篩查中發現的，可以保證反映快速。張文宏還說，目前的檢測數據顯示確診人員的密切接觸者核酸檢測都是陰性，說明密切接觸者和確診者平時都做到了戴口罩、勤洗手、少聚集，並再次呼籲市民要繼續保持衛生習慣。

張文宏還強調，如若發燒，不要自行服用退燒藥，應盡早去發熱門診做檢測，「早做檢測，早出結果，早做應對」。張文宏最後指，對上海有信心，市民有望過一個祥和的春節。

（中國青年報）