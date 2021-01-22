港版國安法｜歐洲議會通過涉港決議　外交部：停止充當人權教師爺

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-01-22 17:02

歐洲議會當地時間1月21日通過決議，對中國打壓香港反對派人士予以譴責，並呼籲各國制裁包括行政長官林鄭月娥在內的官員。 中國外交部對此回應稱，中方表示堅決反對，敦促歐洲議會停止充當別國的人權「教師爺」。

中國外交部發言人華春瑩1月22日在記者會上說，香港事務純屬中國內政，根本不是什麼民主人權問題，任何他國政府組織和個人都無權干預。她還說，歐洲議會的部分議員混淆是非，顛倒黑白，推動通過所謂的決議，這是對中國香港事務和中國內政的粗暴干涉，中方表示堅決反對。

華春瑩強調，香港是法治社會，有法必依，違法必究，司法機關依法辦案。「港版國安法」實施以來，香港社會重回安定，法治正義得到了伸張，香港居民和他國在港公民的各項合法權利和自由在更加安全的環境中得到了更好的保障，這是不容否認的客觀事實。

她敦促歐洲議會正視香港已經回歸中國的現實，恪守國際法和國際關係的基本準則，摒棄雙重標準，停止充當別國的「人權教師爺」，也切實尊重中國的主權，尊重香港法治，停止以任何形式干預香港事務，干涉中國內政。

圖為香港2020年民主派初選發起人戴耀廷1月7日獲保釋後會見傳媒。（AP）

歐洲議會當天通過3項決議，總結香港、土耳其和越南的侵犯人權情況。歐洲議會呼籲，港府立即無條件釋放涉嫌違反《港版國安法》中的「顛覆國家政權」罪的所有人，以及包括香港眾志前秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥在內因政治動機而被逮捕的民主、反對派代表及社運人士，又敦促歐盟各國制裁包括林鄭月娥在內的中港官員。