孫小果離奇「復活」案大量細節曝光　其母首次出鏡披露內情

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-01-23 16:33

周五（22日），中共中央紀委國家監委網站推出四集電視專題片《正風反腐就在身邊》，其中，第二集《守護民生》講述了關於雲南「黑老大」孫小果涉黑涉惡案件背後「保護傘」的細節，孫小果的母親和繼父李橋忠首次出鏡講述案情。

雲南惡霸孫小果「死而復生」案受到輿論關注。（網上圖片）

綜合媒體周六（23日）報道，上述播出的專題片披露，為了給孫小果減刑，李橋忠找到了時任雲南省長秦光榮的秘書袁鵬。當時，李橋忠通過一個私人老闆結識了袁鵬，送了3萬元人民幣，袁鵬接受請託給時任雲南省高院院長趙仕傑打了個電話。於是，趙仕傑找到時任審判監督庭庭長梁子安提了一下該案，大意是「如果能動就動一動」。

公開資料顯示，孫小果於1995年12月因犯強姦罪被雲南省昆明市盤龍區人民法院判處有期徒刑3年。判決生效後，孫小果父母通過偽造病歷幫助孫小果非法保外就醫，導致孫小果被判刑後未被收監執行。

在非法保外就醫期間，孫小果又於1997年4月至11月犯強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪。昆明市中級人民法院於1998年2月一審對孫小果數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

在調查清楚孫小果的前科之後，昆明市公安局刑事犯罪偵查支隊一級警長蔣彪曾說：「應該是死刑已經執行的，怎麼他沒死啊？詫異，非常詫異。」

關於孫小果離奇「死而復生」，調查發現，孫小果1998年一審被判處死刑之後，先後經歷了兩次改判。他在2010年4月出獄，實際服刑時間只有12年5個月。這次的「運作」從2003年開始，當時，孫小果母親孫鶴予刑滿釋放，開始從監獄裏撈人。

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在專題片中，孫鶴予出鏡談道：「很矛盾，也很恨他，你說不疼他吧也不可能，總是想讓他（受處罰）能夠輕一點，有溺愛在裏面，這是我的問題。你說做這個母親做得失敗不？很失敗，真的，很失敗。」

說到李橋忠，孫鶴予說：「我老公他說為什麼他要去辦這個事情？實際上是能力的體現。我覺得他說這句話是真實的。他也樂意幫朋友的忙，所以他找朋友辦事，那也是非常順當。我老公他，唉，實際上真的挺對不起他的，把他害了。」

孫小果繼父李橋忠當時在五華區城管局擔任局長，「他是他媽生的，他媽是我的老婆，作為他的繼父，他媽提出來這個東西，肯定是找熟人，更好說話，更好通融」。

調查組調取孫小果服刑期間的記錄查證，發現多名監獄管理人員在領導授意下違紀違規，給予孫小果不正常的特殊待遇，孫小果每個月考核都是滿分，連續7年被評為勞動改造積極分子，接連獲得減刑。

孫小果還號稱在監獄裏發明了一個「聯動鎖緊式防盜窨井蓋」，向國家知識產權局申請後獲得了實用新型專利，第一監獄據此認定孫小果「重大立功」再次報請減刑。但調查表明，井蓋設計圖紙其實是孫鶴予託人從外面帶進去的。

2019年11月，孫小果案終審宣判，判處孫小果死刑。2020年2月20日，孫小果被執行死刑。