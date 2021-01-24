山東金礦22礦工被困兩周後11人獲救　仍有10人失聯

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-24 17:41

山東煙台棲霞市西城鎮一個正在建設的金礦，1月10日下午發生爆炸事故，22名工人至今被困。救援人員早前與5中段11名被困礦工取得聯繫，上周三（20日）確認其中1人傷勢危重已無生命跡象。 周日（24日）上午，救援人員在4中段又發現一名被困礦工，身體極度虛弱，隨後被成功升井，並送院救治，成為首名被救出礦工。當日下午，救援人員對5中段10名被困礦工陸續實施升井，目前10人皆被救出。此外，事故中還有10人生死未卜。

據新華社現場直播，繼4中段首名被困礦工升井後，24日下午1時32分，第二批3名被困礦工升井，它們此前被困在5中段，其中2人被救援人員攙扶着走向救護車，1人因受傷被以擔架抬上救護車。

下午2時7分許、2時44分許、3時18分許，5中段分別再有3名、2名、2名礦工成功升井。至此，5中段10名被困礦工已有10人升井，事故中累計11人升井。有升井礦工表示，身體還行，此刻最想讓家人知道自己還活着。

據報道，24日上午，棲霞金礦爆炸事故嚴重堵塞的迴風井已經全部打通。迴風井清障有重大進展，大塊的障礙物直接掉落，因此得以迅速推進升井救援工作。接下來，救援團隊會繼續進行其他失聯礦工搜救工作。

（綜合報道）