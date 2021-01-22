山東金礦22人被困｜打通救生通道或需15天　1人傷重無生命跡象

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-22 12:00

山東煙台棲霞市西城鎮一個正在建設的金礦，1月10日下午發生爆炸事故，22名工人至今被困。救援人員早前與其中11名被困礦工取得聯繫，周三（20日）確認其中一名傷勢危重礦工已無生命跡象。 周四（21日），應急救援指揮部通報稱，搜救人員挖掘的救生井，在距離井口350米處遇到厚度約100米的嚴重堵塞，權威專家評估測算，由於障礙物體量過大，預計救援通道打通至少需要15天。

綜合內媒報道，自1月17日救援人員與被困井下五中段的工人取得聯繫後，陸續通過3號鑽孔向下投放了營養液、藥品、食物等物資，井上、井下可以通過電話聯繫。周三晚上井下傳來消息，一名傷勢危重的工人已經沒有生命跡象。

目前事故22名被困人員中，1人遇難，有10人位於五中段，其中8人身體情況相對穩定，之前身體不適的2人仍感虛弱。另有1人在六中段，其餘10人狀況不明。

據悉，截至周四11時，指揮部共計投放營養液33瓶、大米粥14瓶、碘伏15瓶、口罩50個、消毒液6瓶，同時下放有關物資，指導井下礦工處理遇難人員遺體。中國礦業大學安全工程學院教授任萬興認為，現在營養液能送進去，地面能夠跟井下通信，被困人員生還只是時間問題。

應急救援指揮部醫療救治組副組長、煙台毓璜頂醫院副院長宋西成在發布會上表示，目前被困人員的飲食正在逐步恢復到一日三餐。食物熱量已經達到基本生理活動所需。此外，指揮部還向被困礦工投送了大量的熱水、礦泉水，每人還投送了一套生命吸管個人濾器，可以在井下快速淨水。

另一方面，用於救出被困人員的生命救援通道正在加緊作業。711毫米孔徑的10號鑽孔周三已經開始動工，至周四12時已進尺18米。但由於爆炸導致井筒內管路、通信纜線等攪在一起，堵塞程度超出預期。據通報，經多位權威專家評估測算，距井口350米至446米處，有厚度近100米的嚴重堵塞，障礙物大約有1300立方米、70噸重。由於障礙物體量過大，完全打通預計至少還需要15天，甚至更長時間。

井下被困礦工早前傳回紙條：救援不停，就有希望 。（新華社）

（新京報/新華社）