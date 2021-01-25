世界經濟論壇達沃斯議程　習近平：維護和踐行多邊主義

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-25 20:48

世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會，今日（25日）起一連5日以視像方式舉行。這次會議主題是「把握關鍵之年，重建各方信任」。 應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布邀請，中國國家主席習近平於25日晚8時，以視像方式出席會議，並發表特別致辭，香港01現場直播。

習近平表示，寒冬阻擋不了春天的腳步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光，人類一定能戰勝疫情，在同災難的鬥爭中成長進步、浴火重生。

他說，要解決好這個時代所面臨的四大課題。一要加強宏觀經濟政策協調，共同推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。二要摒棄意識型態偏見，共同走和平共處、互利共贏之路。三要克服發達國家與發展中國家發展鴻溝，共同推動各個國家發展繁榮。四要攜手應對全球性挑戰，共同締造人類美好未來。

圖為1月22日，瑞士達沃斯會議中心。因疫情有關係世界經濟論壇改以網上會議方式舉行。（Reuters）

習近平強調，要維護和踐行多邊主義，構建人類文明共同體，不搞歧視性、排他性標準、體系。推進結構性改革，堅持以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊。「有選擇的多邊主義不應成為我們的選擇」，要堅持多邊合作，不搞衝突對抗。要尊重包容差異，不干涉別國內政，通過協商對話解決分歧。在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，只能把世界推向分裂甚至對抗。

以下為習近平講話全文：

尊敬的施瓦布主席，

女士們，先生們，朋友們：

過去一年，突如其來的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球公共衛生面臨嚴重威脅，世界經濟陷入深度衰退，人類經歷了史上罕見的多重危機。

這一年，各國人民以巨大的決心和勇氣，同病魔展開殊死搏鬥，依靠科學理性的力量，弘揚人道主義精神，全球抗疫取得初步成效。現在，疫情還遠未結束，近期又出現反彈，抗疫仍在繼續，但我們堅信，寒冬阻擋不了春天的腳步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。人類一定能夠戰勝疫情，在同災難的鬥爭中成長進步、浴火重生。

女士們、先生們、朋友們！

歷史總在不斷前進，世界回不到從前。我們今天所作的每一個抉擇、採取的每一項行動，都將決定世界的未來。我們要解決好這個時代面臨的四大課題。

第一，加強宏觀經濟政策協調，共同推動世界經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。人類正在遭受第二次世界大戰結束以來最嚴重的經濟衰退，各大經濟板塊歷史上首次同時遭受重創，全球產業鏈供應鏈運行受阻，貿易和投資活動持續低迷。各國出台數萬億美元經濟救助措施，但世界經濟復甦勢頭仍然很不穩定，前景存在很大不確定性。我們既要把握當下，統籌疫情防控和經濟發展，加強宏觀經濟政策支持，推動世界經濟早日走出危機陰影，更要放眼未來，下決心推動世界經濟動力轉換、方式轉變、結構調整，使世界經濟走上長期健康穩定發展的軌道。

第二，摒棄意識形態偏見，共同走和平共處、互利共贏之路。世界上沒有兩片完全相同的樹葉，也沒有完全相同的歷史文化和社會制度。各國歷史文化和社會制度各有千秋，沒有高低優劣之分，關鍵在於是否符合本國國情，能否獲得人民擁護和支持，能否帶來政治穩定、社會進步、民生改善，能否為人類進步事業作出貢獻。各國歷史文化和社會制度差異自古就存在，是人類文明的內在屬性。沒有多樣性，就沒有人類文明。多樣性是客觀現實，將長期存在。差異並不可怕，可怕的是傲慢、偏見、仇視，可怕的是想把人類文明分為三六九等，可怕的是把自己的歷史文化和社會制度強加給他人。各國應該在相互尊重、求同存異基礎上實現和平共處，促進各國交流互鑑，為人類文明發展進步注入動力。

第三，克服發達國家和發展中國家發展鴻溝，共同推動各國發展繁榮。當前，公平問題日益突出，南北差距有待彌合，可持續發展事業面臨嚴峻挑戰。疫情之下，各國經濟復甦表現分化，南北發展差距面臨擴大甚至固化風險。廣大發展中國家普遍期望獲得更多發展資源和空間，要求在全球經濟治理中享有更多代表性和發言權。應該看到，發展中國家發展起來了，整個世界繁榮穩定就會有更加堅實的基礎，發達國家也將從中受益。國際社會應該着眼長遠、落實承諾，為發展中國家發展提供必要支持，保障發展中國家正當發展權益，促進權利平等、機會平等、規則平等，讓各國人民共享發展機遇和成果。

第四，攜手應對全球性挑戰，共同締造人類美好未來。在經濟全球化時代，類似新冠肺炎疫情的突發公共衛生事件絕不會是最後一次，全球公共衛生治理亟待加強。地球是人類賴以生存的唯一家園，加大應對氣候變化力度，推動可持續發展，關係人類前途和未來。人類面臨的所有全球性問題，任何一國想單打獨鬥都無法解決，必須開展全球行動、全球應對、全球合作。

女士們、先生們、朋友們！

世界上的問題錯綜複雜，解決問題的出路是維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體。

——我們要堅持開放包容，不搞封閉排他。多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量着辦，世界前途命運由各國共同掌握。在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，對抗將把人類引入死胡同。在這個問題上，人類付出過慘痛代價。殷鑑不遠，我們決不能再走那條老路。

我們要秉持人類命運共同體理念，堅守和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，擺脫意識形態偏見，最大程度增強合作機制、理念、政策的開放性和包容性，共同維護世界和平穩定。要建設開放型世界經濟，堅定維護多邊貿易體制，不搞歧視性、排他性標準、規則、體系，不搞割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘。要鞏固二十國集團作為全球經濟治理主要平台的地位，密切宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定順暢，維護全球金融體系穩健運行，推進結構性改革，擴大全球總需求，推動世界經濟實現更高質量、更有韌性的發展。

——我們要堅持以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊。中國古人講：「法者，治之端也。」國際社會應該按照各國共同達成的規則和共識來治理，而不能由一個或幾個國家來發號施令。聯合國憲章是公認的國與國關係的基本準則。沒有這些國際社會共同制定、普遍公認的國際法則，世界最終將滑向弱肉強食的叢林法則，給人類帶來災難性後果。

我們要厲行國際法治，毫不動搖維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。多邊機構是踐行多邊主義的平台，也是維護多邊主義的基本框架，其權威性和有效性理應得到維護。要堅持通過制度和規則來協調規範各國關係，反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算，也不能以多邊主義之名、行單邊主義之實。要堅持原則，規則一旦確定，大家都要有效遵循。「有選擇的多邊主義」不應成為我們的選擇。

——我們要堅持協商合作，不搞衝突對抗。各國歷史文化和社會制度差異不是對立對抗的理由，而是合作的動力。要尊重和包容差異，不干涉別國內政，通過協商對話解決分歧。歷史和現實一再告訴我們，當今世界，如果走對立對抗的歧路，無論是搞冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害各國利益、犧牲人民福祉。

我們要摒棄冷戰思維、零和博弈的舊理念，堅持互尊互諒，通過戰略溝通增進政治互信。要恪守互利共贏的合作觀，拒絕以鄰為壑、自私自利的狹隘政策，拋棄壟斷髮展優勢的片面做法，保障各國平等發展權利，促進共同發展繁榮。要提倡公平公正基礎上的競爭，開展你追我趕、共同提高的田徑賽，而不是搞相互攻擊、你死我活的角鬥賽。

——我們要堅持與時俱進，不搞故步自封。世界正在經歷百年未有之大變局，既是大發展的時代，也是大變革的時代。21世紀的多邊主義要守正出新、面向未來，既要堅持多邊主義的核心價值和基本原則，也要立足世界格局變化，着眼應對全球性挑戰需要，在廣泛協商、凝聚共識基礎上改革和完善全球治理體系。

我們要發揮世界衛生組織作用，構建人類衛生健康共同體。要推進世界貿易組織和國際金融貨幣體系改革，促進世界經濟增長，保障發展中國家發展權益和空間。要秉持以人為中心、基於事實的政策導向，探討制定全球數字治理規則。要落實應對氣候變化《巴黎協定》，促進綠色發展。要堅持發展優先，落實聯合國2030年可持續發展議程，確保各國特別是發展中國家分享全球發展帶來的好處。

女士們、先生們、朋友們！

中國人民經過長期艱苦奮鬥，全面建成小康社會勝利在望，脫貧攻堅取得歷史性成果，開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程。我們將立足新發展階段，貫徹新發展理念，積極構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，同各國一道，共建持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

——中國將繼續積極參與國際抗疫合作。抗擊疫情是國際社會面臨的最緊迫任務。這既是堅持人民至上、生命至上的基本要求，也是穩定恢復經濟的基本前提。我們要深化團結合作，加強信息共享和聯防聯控，堅決打贏全球疫情阻擊戰。特別是要加強疫苗研發、生產、分配合作，讓疫苗真正成為各國人民用得上、用得起的公共產品。中國迄今已向150多個國家和13個國際組織提供抗疫援助，為有需要的國家派出36個醫療專家組，積極支持並參與疫苗國際合作。中國將繼續同各國分享疫情防控有益經驗，嚮應對疫情能力薄弱的國家和地區提供力所能及的幫助，促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，助力世界早日徹底戰勝疫情。

——中國將繼續實施互利共贏的開放戰略。經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，利用疫情搞「去全球化」、搞封閉脫鉤，不符合任何一方利益。中國始終支持經濟全球化，堅定實施對外開放基本國策。中國將繼續促進貿易和投資自由化便利化，維護全球產業鏈供應鏈順暢穩定，推進高質量共建「一帶一路」。中國將着力推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，發揮超大市場優勢和內需潛力，為各國合作提供更多機遇，為世界經濟復甦和增長注入更多動力。

——中國將繼續促進可持續發展。中國將全面落實聯合國2030年可持續發展議程。中國將加強生態文明建設，加快調整優化產業結構、能源結構，倡導綠色低碳的生產生活方式。我已經宣布，中國力爭於2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和。實現這個目標，中國需要付出極其艱巨的努力。我們認為，只要是對全人類有益的事情，中國就應該義不容辭地做，並且做好。中國正在制定行動方案並已開始採取具體措施，確保實現既定目標。中國這麼做，是在用實際行動踐行多邊主義，為保護我們的共同家園、實現人類可持續發展作出貢獻。

——中國將繼續推進科技創新。科技創新是人類社會發展的重要引擎，是應對許多全球性挑戰的有力武器，也是中國構建新發展格局、實現高質量發展的必由之路。中國將加大科技投入，狠抓創新體系建設，加速科技成果向現實生產力轉化，加強知識產權保護，推動實現依靠創新驅動的內涵型增長。科技成果應該造福全人類，而不應該成為限制、遏制其他國家發展的手段。中國將以更加開放的思維和舉措推進國際科技交流合作，同各國攜手打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境，促進互惠共享。

——中國將繼續推動構建新型國際關係。你輸我贏、贏者通吃不是中國人的處世哲學。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，努力以對話彌合分歧、以談判化解爭端，在相互尊重、平等互利基礎上，積極發展同各國友好合作關係。作為發展中國家的堅定一員，中國將不斷深化南南合作，為發展中國家消除貧困、緩解債務壓力、實現經濟增長作出貢獻。中國將更加積極地參與全球經濟治理，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

女士們、先生們、朋友們！

人類只有一個地球，人類也只有一個共同的未來。無論是應對眼下的危機，還是共創美好的未來，人類都需要同舟共濟、團結合作。實踐一再證明，任何以鄰為壑的做法，任何單打獨鬥的思路，任何孤芳自賞的傲慢，最終都必然歸於失敗！讓我們攜起手來，讓多邊主義火炬照亮人類前行之路，向着構建人類命運共同體不斷邁進！

謝謝大家。