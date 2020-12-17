【新冠肺炎】世界經濟論壇發表2020年度報告　為疫情後復蘇做準備

世界經濟論壇發表2020年度《全球競爭力報告》，主題是各國如何應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。報告特別指出部分國家在數個領域做得較好，因此疫情衝擊較少，並以此分析建議各國為2021年疫情過後的復蘇做準備。

受疫情影響，各國經濟受挫。2021年疫情過後的復甦是重點。圖為示意圖片。（Getty）

2020年報告罕有未如往年為世界各國競爭力作出排名，指出自疫情爆發以來，衝擊全球經濟導致衰退，可見各國都準備不足。但經分析發現部分國家在數個領域做得較好，受疫情衝擊較少。

報告點出3個項目，認為有助緩和新冠疫情造成的影響：先進的數碼經濟、強大的社會安全網絡、和完善的醫療系統。如擁有完善數碼網絡的國家，民眾可以居家辦公，有助維持經濟正常運行。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

世界經濟論壇創辦人兼主席施瓦布（Klaus Schwab）在序言中表示，新冠疫情的危機進一步加快第四次工業革命，對貿易、技能、數碼化、競爭和就業構成影響。在未來不僅要思考如何加快復蘇，而且還要思考如何建立更好的經濟，以改善人民生活及保護環境。

報告建議各國為疫情過後的經濟復蘇做好準備，朝更有利的環境、人力資本、市場及創新等方面轉型，同時鼓勵各國加強數碼基礎設施投資，建立更綠色、包容及可持續發展的經濟體。