美媒：中國海軍規模「全球最大」　但缺少海外維護設施

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-01-25 17:46

「美國海軍研究協會」（USNI）網站日前發表報導引述報吿指，中國海軍是當前世界規模最大的海軍（the largest navy in the world），但致命缺點是，無法在海外找到專業的船舶工人和現代化的維修設備。

報導引述報告的作者之一、美國智庫戰略與預算評估中心高級研究員吉原恆淑（Toshi Yoshihara）近期的演講稱，目前美國在如日本橫須賀、英屬迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）等地可以獲得勞動力和設施的便利，而中國分析人士對此還只能「夢想」。

解放軍南海軍事演習。（資料圖片/中央電視台）

吉原說，中國要在遠海中找到願意更積接受中國海軍、並面對戰爭風險的國家，還有「很長的路要走」。他指，自第二次世界大戰結束以來，美國為在基地、維護和同盟中確立巨大優勢付出了艱鉅的代價，北京為此必須非常努力並付出不菲成本。

報告指，中國雖然也開始在海外建立基地，但必須承擔相關成本，且這些成本（如為基地所在國修建港口、機場、水壩等）可能比美國的維持費用還要高。

中國海軍003航母建造進程最新動態披露（點擊瀏覽大圖）：

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報告認為，這些關係並非一朝一夕實現的：它們是由無形，如信任，共享價值，制度化的互動以及緊密合作的歷史所鑄成的。「中國與潛在東道國的大多數關係都缺乏這些基本要素。」

吉原說，中國人在遠洋的問題可歸結為東道國的質量、耐久性和可靠性，以及該國的設施和勞動力。

報告的另一位作者比安奇（Jack Bianchi）說，中國共產黨今後除了必須承擔國防開支的承諾外，還必須如處理國內問題一樣處理海外需求。

中國海軍氣墊艇登陸西沙群島中建島（點擊大圖瀏覽）：

報告指：「中國在大陸和海洋方向上面臨著不可避免的兩線困境，對其全球野心施加了固有的限制。」報告補充說，中國戰略家認識到它的新的海上轉向「是基於其大陸戰線的和平。在過去的三十年中，與俄羅斯的友好關係使中國得以出海。」而這樣的關係可能會有變化。

吉原說：「附近的安全挑戰可能會限制中國在陸地和海上的擴張主義。」報告稱，台灣，釣魚島或南沙群島的近海地區可能出爆發點，從而影響中國將軍事能力轉移投入全球任務。例如，短程彈道導彈，岸基戰術戰鬥機和沿海戰鬥人員等地，將因此無法參加對其他地區的遠征行動。