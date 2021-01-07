南海艦隊實戰化訓練　首公開直-20F反潛直升機畫面

軍委主席習近平1月4日發佈中國人民解放軍開訓動員令，要求確保全時待戰、隨時能戰。解放軍各大軍種均響應號召，展開訓練。其中，南海艦隊1月6日公開實戰演訓畫面，並首度公開了在該艦隊服役的直-20F反潛型直升機影像。

南海艦隊登陸艦新年開訓。（微信@南海艦隊）

解放軍「南海艦隊」微信稱，習近平下令後，該艦隊出動多支不同類型的部隊開展實戰化訓練，包括驅逐艦支隊、護衛艦支隊、航空兵旅、潛艇基地、電子對抗旅、登陸艦大隊等。

南海艦隊出動的軍艦包括054A型導彈護衛艦運城艦、056A導彈護衛艦永州艦，戰機有殲-11BH戰機、殲轟-7A戰鬥轟炸機，以及新型093A型攻擊核潛艇新型裝備。

其中，在介紹登陸艦大隊海上訓練時，「南海艦隊」賬號更是首次公開直-20F反潛直升機參加實戰訓練的畫面。

南海艦隊演習畫面↓↓↓

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直-20F是直-20直升機的海軍型號，外形與美軍的SH-60「海鷹」直升機非常相像，其最大的意義是補齊中國海軍長期以來缺乏的10噸級通用直升機的短板。

直-20F最顯眼之處在於機身底部有一個圓盤狀的整流罩，內部被指安裝有對海搜索雷達，整流罩後部則設有吊放聲吶裝置，機身兩側則有搭載反潛魚雷的掛架。

由於是隸屬登陸艦大隊，這意味着這批次的直-20F未來很可能會在075型兩棲攻擊艦上使用。目前，075型兩棲攻擊艦首艦已在南海艦隊三亞駐地進行服役前的最後測試。

此外，還有內地網民在微博發布照片，稱山東號航母已經回到青島基地。

直-20F訓練畫面↓↓↓