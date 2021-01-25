美使館被指鼓勵俄示威者暴力　中國外交部：反對干預主權國家內政

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-01-25 21:22

俄羅斯各地在1月23日發生支持反對派領袖納瓦爾內（Alexei Navalny）的大規模遊行示威活動，美國駐俄羅斯使館提前在其官網發佈遊行時間和路線，提醒在俄美國公民加強安全防護。美使館還發表聲明，譴責俄羅斯各大城市對抗議者和記者採取嚴厲措施。 俄羅斯政府對美國上述做法表達強烈抗議，認為後者鼓勵暴力行為、干涉俄羅斯內政。對此，中國外交部發言人趙立堅周一（25日）表態稱，中方一貫反對外部勢力干預主權國家的內政。

據此前報道，對於美國大使館在俄羅斯示威期間的一系列舉動，俄羅斯外交部已發表強烈抗議，認為此舉超出了正常領事保護範圍，是在干涉俄羅斯內政。

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）要求美國駐俄羅斯大使館給出在示威遊行開始前夕發布多個城市抗議者活動地圖的理由，解釋美國在俄羅斯示威活動中發揮的作用。

俄羅斯發生大規模示威活動現場（點擊瀏覽大圖）：

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扎哈羅娃在記者會上問道，此舉是否是美國使館向抗議者發出的指示，以及甚至抗議組織者都沒有披露的數據。她說，如果俄羅斯駐美國大使館發布了美國示威者衝擊國會大廈的地圖，那將引起美國歇斯底里的反俄回應。

中國外交部發言人趙立堅周一（25日）在例行記者會上回應記者提問時，就上述事件表態稱，注意到有關報道，中方一貫反對外部勢力干預主權國家的內政。

（綜合報道）