施克輝任港澳辦紀檢組長　曾於浙江工作多年

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-01-26 09:40

國務院港澳事務辦公室（簡稱港澳辦）出現人事調整。曾擔任王岐山中紀委「大管家」的施克輝已出任中紀委國家監委駐國務院港澳辦紀檢監察組組長、港澳辦黨組成員。

港澳辦官方網站「辦領導」一欄，已經列上施克輝的資料，排名在副主任宋哲、黃柳權之後，副主任鄧中華、黨組成員向斌之前。身兼中紀委委員的施克輝，成為繼李秋芳、潘盛洲之後港澳辦第三任紀檢組長，同時還負責港澳兩個中聯辦的紀律檢查事務。

施克輝的名字已出現在港澳辦領導欄中。（港澳辦官網）

施克輝此前擔任廣東省委常委、省紀委書記、省監察委員會主任，此番是接替年滿63歲的潘盛洲。

今年將滿60歲（1961年7月生）的施克輝是浙江浦江人，畢業於温州師範專科學校漢語言文學專業，曾擔任中學教師10年，1992年開始在金華市委工作，擔任市委辦公室副主任、市委副秘書長等職。

在浙江省任職期間，官至正廳級浙江省委副秘書長，後歷任中央第一巡視組副組長、中紀委辦公廳黨總支書記、主任等職務。

作為中紀委辦公廳主任，2015年開始，施克輝曾多次陪同王岐山赴地方調研，包括2015年5月王岐山到浙江省調研，2015年7月王岐山在陝西調研，施克輝均出現在央視報道中。

2019年4月，施克輝召開廣東第一屆特約監察員聘請會議。（南粵清風網）

2016年，施克輝被明確為副部長級，翌年空降廣東擔任省委常委、省紀委書記。他曾會見香港廉政專員白韞六、澳門廉政專員張永春，表示應該進一步加強粵港澳反腐敗合作，為粵港澳大灣區建設保駕護航。

此外，中共中央總書記習近平曾於2002年至2007年主政浙江，港澳辦主任夏寶龍也曾在浙江任職，施克輝當時與習近平、夏寶龍均有工作上的交集。