出使英國11年　中國駐英大使劉曉明證實將離任回國

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-01-22 12:22

即將離任的中國駐英大使劉曉明，1月20日在英中貿易協會舉辦的吿別座談會上發表離任感言。劉曉明總結了任期內的中英關係成果。他表示，從事外交工作47年，曾在非洲、美洲、亞洲、歐洲6個國家常駐。出使英國11年，是其駐外時間最長的一次。 對於中英關係走向，他從提出3點期許：一是要胸懷大局，互尊互信；二是把握大勢，堅定信心；三是抓住機遇，深化合作。

2015年4月15日，劉曉明（右）向英國前副首相贈送《習近平談治國理政》一書。（新華社）

64歲的劉曉明從2009年擔任駐英大使，是迄今為止擔任該職位最久的大使，也被英國媒體視為言辭犀利的中國外交官。以往中國駐外大使，平均任職時間都在4年左右。此次劉曉明離任屬於正常退休，然後在今年中國兩會之際準備正式交接。

此前有消息指，中國外交部副部長鄭澤光將接替這一職務。根據公開資料，現年57歲的鄭澤光曾是中國廣東省普寧縣興文中學教師，後來在華南師範大學英語系學習，畢業後在中國外交部工作，從科員做到北美大洋洲司司長。成為中國國務委員兼外長王毅的助理前，鄭澤光在中國地方也有從政經歷。2010至2013年，鄭澤光曾擔任中國江蘇省南京市委常委、副市長，隨後擔任王毅助理，兩年後升任外交部副部長。

不過，關心中國外交的西方人士眼中，鄭澤光都被視為了一名「知美派」，是中國駐美大使的理想人選。因為從上世紀90年代開始，鄭澤光就在專注於美國議題20多年，曾擔任過中國駐美使館一秘、使館公使等職。

鄭澤光仕途備受矚目（點擊大圖瀏覽）：

但「知美派」只是外界給鄭澤光貼上的一個簡單標籤。這種標籤也並非中國派駐大使的決定性因素。如果觀察近年來鄭澤光的表現，他所負責的領域並不局限於美國，而是涵蓋拉美、北美和歐洲等地。

而且，對美、對英事務並非彼此割裂和排斥。從中國視角來看，鄭澤光完全能夠勝任該職。他的求學和從政經歷和劉曉明相似，都是英語系出身，並在地方有任職經歷。鄭澤光在進入外交部工作後曾被公費派到英國卡迪夫大學（Cardiff University）留學。

多維新聞的分析文章指出，從中國角度看，西方發起的抗華輿論戰主要由美國引領。英國也是繼美國之後內外環境轉變最明顯的大國。如果中國外交官能夠更主動地處理好對英外交，把控好美英之間的平衡，可能有助於緩解西方對華輿論攻勢和戾氣。這也是下一階段中國外交官面臨的一大挑戰。