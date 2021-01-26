習近平：願為舉辦東京奧運會和北京冬奧會創造有利條件

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-01-26 16:00

國家主席習近平1月25日與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）通話。他表示，願同國際奧委會為安全順利舉辦日本東京夏季奧運會和北京冬奧會創造有利條件。

習近平指出，中方贊賞國際奧委會積極支持中國體育事業，將一如既往支持國際奧委會工作；中方願同國際奧委會及各國一道努力，為安全順利舉辦東京奧運會、北京冬奧會作出努力，為國際社會早日戰勝疫情、實現世界經濟復蘇、維護各國人民生命安全和身體健康作出貢獻。

習近平還說，目前，北京冬奧會場館和基礎設施建設取得階段性成果，相信在有關各方大力支持下，中方一定能夠如期完成各項籌辦任務，做好全面准備，確保北京冬奧會取得圓滿成功。他又說，北京作為國際上唯一舉辦過夏季和冬季奧運會的“雙奧城”，將為國際奧林匹克運動作出獨特貢獻。

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巴赫回應稱，國際奧委會表示願共同努力確保北京冬奧會的成功舉辦，並稱反對將體育運動政治化。

英國《泰晤士報》早前報道，日本政府內部已經認定東京奧運今年將取消，不過，日本首相菅義偉在1月22日表示，有決心實現東京奧運，並會與東京奧運組織委員會和國際奧林匹克委員會緊密合作。

而BBC1月24日消息則指，國際田徑聯合會主席、東京奧運會協調委員會成員塞巴斯蒂安·科（Sebastian Newbold Coe）表示，如果東京奧運會2021年如期舉辦的話，可能不得不以空場方式舉辦。