新冠肺炎｜國家民航局：春節期間機票可免費退改

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-26 16:53

近期，因應內地部分地區出現新冠肺炎本地感染病例，且態勢仍然嚴峻，中央及多地部門都倡導民眾「就地過年」，減少人員流動。 為了響應「就地過年」的號召，國家民航局今日（26日）下發通知，表示自1月27日0時起，購買1月28日—3月8日春節期間機票的旅客，均可辦理免費退票或至少一次改期。

國家民航局通知稱，乘機日期在1月28日至2月3日的旅客，自1月27日0時起至航班起飛前可提出退票或改期申請；乘機日期在2月4日至3月8日的旅客，自1月27日0時起至航班起飛前7天可提出退票或改期申請。1月27日0時前已申請退票或改期的旅客，不適用於本政策。

國家民航局要求，各航空公司可以根據通知要求，制定具體的實施細則。

國家民航局表示，春節期間（1月28日至3月8日）機票可免費退改。（網上圖片）

據了解，今年內地的春運由1月28日至3月8日，合共40天，因應「就地過年」及無必要不出行的影響，預料春運期間運輸旅客量約3900萬，與去年基本持平。

另外，根據內地在線旅遊平台去哪兒網發布的數據顯示，截至昨日（25日），機票預訂平均支付價格下降至651.36元人民幣，創5年來春運前機票預售平均支付價格最低。

（鳳凰網）