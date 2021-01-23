新冠肺炎｜義烏倡外地員工「就地過年」　每人發500元紅包等福利

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-23 17:03

目前，內地部分地區的新冠肺炎疫情仍處於嚴峻態勢，為了加強疫情防控，北京、天津、上海等地後提出「就地過年」的倡議，並為外來務工人員發放紅包、購物券等福利。 其中，有「世界工廠」之稱的浙江省義烏市發布「就地過年」政策，涉及資金補貼、生活服務、文化娛樂等方面，包括發放新年紅包、幫忙照顧孩子、減免房租等，成為內地多地發放的政策中的「標桿」。

1月18日，義烏發布相關通告倡議市民留在義烏過年，政策合共17條。在資金補貼方面，當局決定留守義烏過年人員可通過支付寶申領每人500元（人民幣，下同）的電子優惠券；並倡議出租房屋的業主為留守義烏過年人員減免半個月房租。

另外，對於正常經營的大型及以上餐飲單位，可向主管部門申請每間10萬元、中型餐飲單位每間1萬元、小型餐飲每間3000元的補貼，每間便利店、洗衣店可申請2000元的補貼等。

在生活服務方面，義烏要求全市各大型超市、主要商業綜合體在春節期間短暫休市後需及時開市，確保生活物資價格合理、供應充足；要求全市所有停車場免收停車費，市內公交車免費乘坐，全市醫療機構免門診、急診掛號費，健康體檢五折優惠；銀行安排50%以上網點保障金融服務需求。

在文化娛樂方面，義烏市內各文化館、博物館等公共文化場館設施免費開放；義烏劇院免費舉辦40場以上的戲曲展演。另外，留守義烏過年的人員可免費獲得每人20G流量包。

在人文關懷方面，義烏市提出組織留義人員開展包餃子、共吃年夜飯等活動，並鼓勵企業為員工發放「留崗紅包」、「過年禮包」等。

最後，義烏當局還將為當地中小學學生舉辦免費冬令營活動、幫忙照顧孩子等。

（中國經濟周刊）