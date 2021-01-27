內蒙古人大會議開幕　自治區政府主席布小林報吿期間突暈倒

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-01-27 15:40

1月26日，內蒙古自治區十三屆人大四次會議在內蒙古人民會堂開幕，自治區政府主席布小林做政府工作報吿。網上流傳的視頻所見，布小林做報吿期間疑似在講台突然暈倒，被工作人員抬走。

網上1月26日流傳內蒙古廣播電視台的人大會議直播畫面，當時主席台兩旁大屏幕顯示議程是「自治區主席布小林做政府工作報吿」，布小林從八個方面總結過去一年的工作。當她讀到第六個方面「生態環境持續改善」時，聲音斷斷續續，隨即倒地。台上多人上前查看，十多名工作人員也跑向講台，抬走疑似已失去知覺的布小林。會議隨後廣播「請大家安靜」，直播中斷。

據悉，本次內蒙古人大會議會期四天半，將審議通過《內蒙古自治區促進民族團結進步條例》以及選舉事項。

布小林連同其父布赫，祖父烏蘭夫，祖孫三代都主管內蒙古事務。（中國開發性金融促進會）

62歲的布小林，是有「蒙古王」之稱的已故國家副主席烏蘭夫之孫女，全國人大前副委員長布赫的女兒，祖孫三代都擔任過內蒙古政府主席。布小林的祖父烏蘭夫、父親布赫都曾主政內蒙古，烏蘭夫更有「蒙古王」之稱，更多詳情請點擊圖集：